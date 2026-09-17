'하객' 아이유, 머리 헝클어지자 신부가 정리..알고보니 스타일리스트 결혼식

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 아이유의 헤어 스타일리스트 결혼식에 참석해 남다른 의리를 지킨 가운데, 결혼식 속 유쾌한 비하인드가 화제를 모으고 있다.

지난달 30일 포토그래퍼 이경호 씨는 자신의 소셜미디어 계정을 통해 "두 분의 앞날에 늘 이날처럼 웃음과 행복만 가득하길 바랄게요"라는 축하의 메시지와 함께 자신이 직접 촬영한 본식 스냅 사진 여러 장을 공개했다. 생애 가장 행복한 순간을 만끽하는 신랑·신부의 찬란한 미소가 시선을 사로잡는 가운데, 하객으로 참석한 뜻밖의 인물이 카메라에 포착되어 순식간에 온라인을 뜨겁게 달궜다.

그 주인공은 바로 대한민국을 대표하는 톱스타 아이유였다. 이날 아이유는 오랜 시간 아티스트와 헤어 스타일리스트로 손발을 맞춰온 신부 측 하객으로 결혼식장을 찾아 자리를 빛냈다. 연예계 대표 '의리파'다운 훈훈한 행보였다.

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이날 아이유의 하객 패션 역시 단연 시선을 끌었다. 단정하면서도 세련된 반소매 트위드 재킷에 시크한 블랙 스커트를 매치해 과하지 않으면서도 품격 있는 하객룩의 정석을 선보였다. 특히 머리를 단정하게 묶어 올린 헤어스타일은 그의 특유의 단아하고 청순한 매력을 극대화하며 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

진심 어린 축하를 전하기 위해 신부대기실을 찾은 아이유는 신부와 함께 다정한 포즈로 기념사진을 남기며 두 사람의 앞날을 축복했다. 그러나 이어진 비하인드 컷에서 뜻밖의 상황이 펼쳐져 웃음을 자아냈다. 촬영 도중 아이유의 머리카락이 살짝 흐트러지자, 생애 가장 아름다운 주인공이어야 할 신부가 본능적으로 '직업정신'을 발휘해 직접 아이유의 헤어스타일을 정리해 주기 시작한 것.

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자신이 인생의 주인공인 결혼식 당일 조차도 아티스트를 향한 애정과 프로페셔널한 손길을 숨기지 못한 신부의 모습은 현장을 웃음바다로 만들었다.

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해당 사진이 공개되자 누리꾼들은 "결혼식 날 아티스트 헤어 챙기는 신부라니 너무 웃기고 귀엽다", "아이유도 당황한 듯 뻘쭘해 보이는 표정이 너무 현실적이다", "스태프와 스타를 넘어선 두 사람의 끈끈한 유대감이 고스란히 느껴진다", "아이유 의리도 대단하고 신부의 직업정신도 리스펙" 등 유쾌한 반응을 쏟아내고 있다.

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한편, 아이유는 최근 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다.