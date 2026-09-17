고준희, 70억 집주인이라더니..매년 수천만원대 액세사리 플렉스 "수고했다 준희야"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고준희가 명품 브랜드 애정템부터 유쾌한 '셀프 선물' 비하인드까지 솔직하게 털어놔 이목을 집중시켰다.

16일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '광고X 직접 댓글 보고 알려주는 고준희 찐찐템'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고준희는 직접 구독자들의 댓글을 살펴보고 자신이 평소 일상에서 애용하는 '찐 애정템'들을 아낌없이 소개하는 시간을 가졌다. 잠옷과 가방, 선글라스, 의류 등 센스 넘치는 아이템들을 차례로 꺼내 보이던 중, 그는 착용 중인 귀걸이를 가리키며 특별한 애정을 드러냈다.

Advertisement

고준희는 해당 귀걸이에 대해 "제가 제일 아끼는 거다. 매일 하고 다니는 것"이라고 소개한 뒤, "비싼 거다. 재작년 크리스마스 때 제게 해준 것"이라고 덧붙여 눈길을 끌었다. 실제로 해당 제품은 영국의 하이엔드 명품 브랜드 그라프의 다이아몬드 이어링 제품으로, 최소 수천만 원에서 수억 원에 이르는 고가의 제품으로 알려져 감탄을 자아냈다.

이어 고준희는 "매년 제가 그라프라는 제품을 좋아해서 크리스마스 선물을 해주고 있다. '수고했다. 준희야' 느낌"이라며 자신을 격려하는 의미로 매년 명품 플렉스를 즐긴다고 밝혔다. 다만 그는 이내 "올해는 좀 적자여서 못할 수.."라며 말을 흐리며 씁쓸한 표정을 지어 보여 현장을 폭소케 했다.

Advertisement

한편 고준희는 70억 원에 달하는 성수동 고급 주상복합 아파트를 매입해 거주 중이다.

Advertisement

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com