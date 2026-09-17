이형택, 2년 만에 밝힌 이대훈과 폭행설 "창피해서 해명 안 했던 것" ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 한국 테니스의 레전드 이형택이 이대훈과의 폭행 스캔들에 대해 솔직하게 밝혔다.

16일 방송된 MBC '라디오스타'는 이형택, 이혜정, 조준호, 미나미가 출연한 '나고야-호! 아시안게임' 특집으로 꾸며졌다.

이날 이형택은 전 태권도 국가대표 이대훈과 관련해 불거졌던 폭행설의 전말을 공개했다. 그는 "술을 많이 마셨는데 대훈이가 날 챙기겠다고 차를 타려고 하는데 도와주는 상황에서 같이 넘어졌다"며 당시 상황을 설명했다.

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이어 "일어나려는 상황이었는데 멀리서 보면 서로 엉켜있으니까 사람들이 폭행이라고 오해한 거다"라고 밝혔다.

하지만 익명으로 사건이 보도된 뒤 온라인에서는 두 사람의 신상을 추측하는 글과 함께 구체적인 상황까지 덧붙인 가짜 목격담이 확산했다.

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이형택은 "'내가 거기에 있었다'는 식으로 쓰는 사람들이 있더라"고 토로했다. 김구라는 "나도 가짜 뉴스를 들었다. 이형택이 워낙 깐족대니까 그러다가 이대훈한테 맞았다고 들었다"고 전해 황당함을 안겼다.

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이에 이형택은 "대훈이가 워낙 착한 후배고 나이 차이도 많이 나는데 절대 그러지 않는다. 그리고 무도인들은 함부로 그러지 않는다"고 강조했다.

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이형택은 당시 적극적으로 해명하지 않은 이유도 밝혔다. 그는 "자랑거리도 아니고 술 먹고 그런 거라 창피해서 말하고 싶지 않았는데 사람들이 살을 막 붙이더라"고 털어놨다.