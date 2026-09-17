"예민함 티내는 건 비프로" 최민식, 현장서 '푼수짓' 자처하는 진짜 이유

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[스포츠조선 김소희 기자] 데뷔 45년 차 대배우 최민식이 작품에 임하는 진솔한 소신과 함께, 현장에서 의도적으로 '푼수'가 될 수밖에 없었던 남다른 철학을 고백해 깊은 울림을 안겼다.

26일 유튜브 채널 'B tv 이동진의 파이아키아'에는 "최민식, 한국의 [인턴]은 뭐가 다를까?"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 영상 속에는 지난 16일 개봉한 영화 '인턴'에서 김기호 역을 맡아 열연을 펼친 최민식이 출연해 이동진 평론가와 함께 작품에 대한 심도 깊고 다채로운 이야기를 나눴다.

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이동진이 "'인턴'을 생각하면 뭐가 떠오르냐"라고 묻자, 최민식은 "스며든다"라고 짤막하면서도 깊은 여운을 남기는 답변을 건넸다. 이어 "배역도 그렇고 우리 팀들도 그렇다"라며 작품과 동료들을 향한 애정을 드러냈다.

최민식은 원작이 워낙 유명한 작품인 만큼 리메이크 과정에서의 부담감도 솔직하게 털어놨다. 그는 "이거를 우리식으로 한 번 각색을 해서 만들어보자 했을 때 부담감이 컸다. 그래서 사실 이걸 안 하는 게 나을 것 같았다"라며 당시의 솔직한 심경을 전했다. 하지만 이내 "그냥 스며들자, 이 친구들과 잘 어울리자고 생각했다. 그런 생각이 초반부터 크랭크인할 때까지 지배적이었다"라며 작품에 온전히 마음을 열게 된 계기를 회상했다.

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이어 이동진이 영화 속 김기호 역에 대해 "김도영 감독님이 김기호 역할을 만들 때 최민식 선배님만의 귀엽고 장난기 많은 점을 반영했다고 하더라"라고 언급하자, 최민식은 "제가 사석에서는 푼수다"라고 유쾌하게 인정해 현장을 폭소케 했다.

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또한 최민식은 현장에서 유독 장난을 치고 분위기를 풀었던 진짜 이유에 대해 진중한 속내를 꺼내 놓았다. 그는 "의도한 것도 있다. 각자 연기하고 각자 스태프로 다른 작품에서 있었지 않냐. 단시간 내에 친해져야 하고 격의가 없어져야 한다. 서로 할 말, 못 할 말 다 하는 관계가 되어야 한다"며 "긴장을 풀고 '나는 물이다'(라고 생각했다). 그런 노력을 했다"라고 후배들과 스태프를 아우르는 노하우를 전했다.

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특히 일명 '푼수짓'을 자처하는 이유에 대해 "현장은 날카롭다. 각자 캐릭터에 도달하고, 제대로 표현해야 한다는 절박함 때문"이라면서도 "하지만 예민한 건 예민한 거고 굳이 이 동료들과 얼굴 붉히면서 내 예민함을 드러내는 것은 개인적으로 프로페셔널하지 않다고 느껴진다"라고 소신을 밝혔다.

마지막으로 최민식은 "현장에서는 머리 한쪽은 예민한 상태에서 더듬이를 세워 캐릭터를 생각하지만, 반은 놀자 주의"라며 베테랑 배우의 내공과 프로페셔널한 현장 철학을 드러내 보는 이들에게 깊은 감동을 안겼다.