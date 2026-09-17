최민식 "한소희 첫인상? 날것 그대로 느낌, 다듬어지지 않은 솔직함이 좋았다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 명실상부 대한민국 대표 배우 최민식이 후배 한소희를 향해 아낌없는 애정을 드러내 이목을 집중시켰다.

26일 유튜브 채널 'B tv 이동진의 파이아키아'에는 "최민식, 한국의 [인턴]은 뭐가 다를까?"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 영상 속에는 지난 16일 개봉한 영화 '인턴'에서 김기호 역을 맡아 열연을 펼친 최민식이 출연해 작품과 비하인드 스토리에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

Advertisement

특히 이날 최민식은 상대 배우인 한소희와 호흡을 맞춘 소감에 대해 "오래 살고 볼 일"이라고 유쾌하게 너스레를 떨며 입을 열었다.

이어 한소희와의 작업에 대해 "좋았다. 정말 신선했다. 첫인상이 날것 같다. 다듬어지지 않는"이라며 "솔직하다. 사람을 대할 때 자기 있는 그대로의 모습을 드러내는 친구"라고 극찬을 아끼지 않았다.

Advertisement

그러면서 "너무나 열정적이다. 물론 자기 캐릭터를 표현하기 위해 노력하는 건 당연하지만, 노력하는 걸 옆에서 보면 뭐랄까 소위 말해 '인턴'에 목숨 거는 것 같았다"라며 후배의 남다른 연기 열정에 깊은 인상을 받았음을 전했다.

Advertisement

선배로서의 따뜻한 조언과 겸손함도 잊지 않았다. 최민식은 "제가 부족하지만 약간의 모니터링도 해줬다"라며 "이번 작품을 하며 정말 장점이 많은 친구라고 생각이 들었다"라고 평가했다. 이어 "본인 스스로도 '인턴'을 통해 성장했을 거다. 다음 작품에서 더 좋은 모습이 기대되는 배우"라고 거듭 칭찬을 건네며 훈훈함을 자아냈다.