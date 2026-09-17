룰라 김지현, 파격 노출한 '썸머타임'에 분노 "사기당해 출연..진짜 화나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 룰라 김지현이 베니스영화제 출품작이라는 말을 믿고 영화 '썸머타임'에 출연했지만 작품보다 노출 장면만 주목받았다며 억울함을 토로했다.

16일 유튜브 채널 '닭터신'에는 '카리스마 김지현도 여기서는 안 됩니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김지현은 "팔랑귀 때문에 사기를 엄청 많이 당했다"며 "제일 크게 당한 건 금전적 사기가 아니고 베니스영화제 출품 관련된 일이었다"고 털어놨다.

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이에 신정환은 김지현이 주연을 맡았던 영화 '썸머타임'을 언급하며 "그 작품은 명작"이라고 말했다. 김지현은 "나 연극영화과 나온 여자다. 대본 보고 한 거다"라고 강조했다.

신정환은 "그때 당시 누나가 워낙 잘나갈 때라서 노출이 셌다"고 말했고, 김지현은 "나는 작품 보고 했는데 사람들은 작품을 안 보고 몸만 봤다"며 속상한 마음을 드러냈다.

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신정환은 "내 주위에 아직도 그 이야기를 한다. 삐뚤어진 사춘기를 올바르게 잡아준 작품이라면서 누나를 귀인이라고 한다"며 너스레를 떨었다.

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그러자 김지현은 "진짜로 나는 베니스영화제 출품작이라고 해서 한 거다. 그게 제일 진짜 화나는 사기"라고 토로했다.

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이어 "나도 젊은 시절에 영화도 했다는 추억이긴 한데 그다음부터 뚜렷한 작품이 없다. 나도 내가 잘될 줄 알았다"며 씁쓸해했다.

김지현은 솔로 앨범 '캣츠아이' 활동 당시 세미 누드 사진을 넣었던 사연도 공개했다.

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그는 "그때 자넷 잭슨이 세미 누드를 찍었는데 너무 예뻐 보여서 부러웠다"며 "그래서 나도 세미 누드를 넣었다. 포토카드처럼 지갑에 넣고 다닐 수 있게 했다"고 설명했다.

이어 "순위가 10위까지는 올라갔는데 회사에서 더 이상 돈을 안 써서 그다음부터는 못 올라갔다"며 아쉬움을 드러냈다.