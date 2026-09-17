강주은, 부모님과 6번째 합가 앞두고 캐나다行..기억 흐려진 母에 '먹먹'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강주은이 부모님과 여섯 번째 합가를 앞두고 함께 휴가를 보내기 위해 캐나다로 향했다.

16일 유튜브 채널 '깡주은'에는 '★캐나다 브이로그★ 강주은 패밀리 합체! 여전히 스윗한 부모님과 함께하는 일주일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강주은은 "부모님이 10월에 한국으로 돌아오신다. 우리가 벌써 6번째로 함께 살게 되는 거다. 믿기지 않는다"며 합가를 앞둔 설렘을 드러냈다.

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이어 "아무리 남편과 살아온 게 힘들었더라도 지금 와서는 너무 고맙다"며 부모님과의 합가를 먼저 권한 최민수에게 감사한 마음을 전했다.

강주은은 부모님과 곧 한국에서 함께 살 예정이지만, 휴가를 보내기 위해 부모님이 머무는 캐나다로 향했다. 그는 "많은 분들이 다른 나라로 여행을 가보라고 하거나 왜 항상 캐나다만 가냐는 이야기를 가끔 한다"며 "부모님도 '우리가 곧 가는데 오지 마'라고 하신다. 하지만 캐나다에 마미, 대디가 있으니까 사실 내 마음은 항상 가고 싶다"며 부모님을 향한 애틋한 마음을 표현했다.

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3개월 만에 캐나다 집에 도착한 강주은은 부모님과 포옹하며 반갑게 재회했다. 이어 부모님이 아름답게 가꾼 정원을 둘러보며 여유로운 시간을 보냈다.

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강주은은 부모님과 세련된 분위기의 레스토랑을 찾아 오붓하게 식사했다. 디저트로 티라미수를 맛본 어머니는 "주은이가 만든 것보다 못하다. 주은이가 만든 게 더 맛있다"며 남다른 딸 사랑을 드러냈다.

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다음 날에도 강주은은 부모님과 외식을 즐겼다. 그는 "부모님이 아무래도 내가 와 있어야지 나오신다"며 "자리를 이렇게 할 수 있는 기회가 많이 있는 게 아니니까"라며 애틋해했다.

어머니 역시 "우리 주은이와 함께 있으면 항상 꽃이 핀다"며 딸을 향한 사랑을 표현했다.

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강주은은 대화 도중 어머니가 기억력이 자꾸 흐려진다며 속상해하자 "그런 것은 꼭 기억하지 않아도 된다. 오늘이 중요하고 지금 이 순간이 중요한 것"이라며 따뜻하게 위로했다.

이어 "이렇게 함께할 수 있는 시간이 보물처럼 느껴진다"며 "멀리 떨어져 살아 자주 할 수 있는 일이 아니기 때문에 함께 있는 것만으로도 감사하다"고 미소 지었다.

마지막 날, 강주은은 공항으로 향하는 차 안에서 부모님과 또다시 헤어져야 하는 아쉬움을 드러냈다. 그러면서 "항상 떠날 때는 마음이 너무나 무겁다. 즐거운 일은 아닌 거 같다. 그래도 이렇게 30년 넘게 캐나다와 한국을 왔다 갔다 하면서 이런 감정에 전문이 돼야 했는데 그게 쉽지 않다"고 털어놨다.