'재혼' 오윤아, 시母가 한 바가지 만들어준 잡채 자랑...남다른 며느리 사랑

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 오윤아가 시어머니가 한가득 만들어준 잡채를 자랑하며 남다른 며느리 사랑을 전하며 훈훈함을 안겼다.

오윤아는 최근 유튜브 채널 'Oh!윤아'에서 추석을 앞두고 자신만의 갈비찜 레시피를 공개했다.

영상 속 오윤아는 갈비찜 완성 후 냉장고를 정리하던 중 잡채를 꺼냈다. 오윤아는 "우리 어머니가 해주신 잡채다"라면서 "잡채를 살리는 방법이 있다. 아들 민이가 오면 주려고 한다. 잡채를 엄청 많이 해가지고 오셨다"라면서 웃었다.

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이를 본 제작진은 "진짜 한 바가지라는 표현이 딱 저럴 때 쓰이나 보다"라면서 통을 가득 채운 잡채의 양에 놀랐다. 이에 오윤아도 "너무너무 당황했다"라며 웃었다.

오윤아는 마른 팬에 올리브유, 간장, 올리고당을 넣고 끓인 뒤 잡채를 넣어 버무리듯 볶았다. 간단한 조리만으로 잡채를 다시 살리는 자신만의 방법이었다.

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오윤아는 "여기도 간이 충분히 되어 있는데 잡채는 간장 맛 자체를 좋아한다"라면서 "한번 볶아 놓으시면 다음에 다시 볶을 때도 이 상태도 된다"라고 자신만의 꿀팁을 전했다. 먹음직스럽게 되살아난 잡채에 오윤아는 "지금 살아나지 않았냐"라며 만족감을 드러냈다.

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이어 오윤아는 "어머니도 하시면서 '왜 이렇게 많아지냐' 이런 느낌으로 하셨다고 했다"라면서도 "어머니한테 혼나는 거 아니냐"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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한편 오윤아는 지난 2015년 이혼 후 전 남편 사이에서 얻은 아들을 홀로 키워왔다. 오윤아는 최근 11년 만에 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

재혼 발표 당시 오윤아는 "시부모님들이 너무 좋은 분들이셔서 민이를 정말 손자처럼 잘 받아주셨다. 정말 쉽지 않은 일이고 '인연이 아니면 가능할 수 없겠다'는 생각이 들었다"고 전했다. 이어 "고민스러운 일이 있을 때마다 기도 했을 때 계속 만나게 해주셨다. 계속 만날 수밖에 없는 그런 일들이 계속 있었다"라면서 "'이 분인가 보다'라는 생각을 하게 됐다"라며 결혼을 확신한 순간을 전하기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com