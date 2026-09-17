"집 층수 알아내 찾아와" 양요섭, 선 넘은 사생활 침해에 절박한 호소

사진=스포츠조선DB/양요섭SNS

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[스포츠조선 정안지 기자]하이라이트 멤버 양요섭이 자신의 집을 찾아오는 일부 팬들에게 사생활을 지켜달라고 호소했다.

양요섭은 16일 자신의 SNS를 통해 "제가 사는 곳에 제발 오지 마셔라. 부탁한다"라고 당부했다.

이어 양요섭은 "내 집은 '요즘 것들'에 올라와 있지 않냐. 그거 봐달라. 제발"이라고 호소했다. 양요섭이 언급한 '요즘 것들'은 유튜브 채널 '고고씽'의 웹예능 '요서비의 요즘것들'을 말한다.

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양요섭이 사생활 침해에 대해 직접 호소한 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난해 11월 자신의 유튜브 채널을 통해서도 일부 팬들에게 사생활을 지켜달라고 당부한 바 있다.

당시 양요섭은 "어쩌면 고백과 당부가 섞인 글이 될 것 같다"라며 이야기를 꺼냈다. 그는 "사실 몇 달 전 내가 사는 아파트 층수까지 알아내서 나를 보려고 찾아온 사람이 있었다"라며 "밤에 마주치고 많이 놀랐었고 화도 많이 났었다. 다행히 회사 쪽에서 빠르게 대응했고 그 이후로 더 이상 그런 불미스러운 일은 일어나지 않고 있다"라고 전했다.

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이어 "사실 그 극소수의 삐뚤어진 마음을 팬심으로 착각하는 사람들 때문에 그동안 몇 개의 영상을 만들고 지우고를 반복했는지 모르겠다"라며 고충을 토로했다. 양요섭은 "이번 영상도 많이 고민했다. 그래도 순수한 마음으로 내 일상을 보고 싶어 하시는 다수의 팬분을 생각하면서 용기를 내봤다"라고 덧붙였다.

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한편 양요섭이 속한 하이라이트는 오는 10월 16일부터 18일까지 서울 장충체육관에서 단독 팬콘서트 '18년차 아이돌인 내가 이세계에선 데뷔조 연습생?!'을 개최한다.

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anjee85@sportschosun.com