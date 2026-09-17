'이숙캠' 양나래, ♥남편 꽁꽁 숨긴 '결혼 조건'..."노출되면 살 수 없어"

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[스포츠조선 정안지 기자]이혼 전문 변호사 양나래가 남편을 공개하지 않는 이유를 솔직하게 털어놨다.

16일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "이혼 전문 변호사 양나래가 남편을 절대 보내지 않을 모임이 여기라고?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

양나래 변호사는 지난 13일 결혼식을 올린 가운데 김숙은 "방송에서 만날 때마다 '난 결혼 못 할 것 같다. 어떤 남자를 만날지 어떻게 아냐'라고 하더니 결혼하더라"며 배신감을 드러내 웃음을 안겼다

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이에 양나래는 "그래도 가긴 가야겠더라"며 "일하면서 얻은 데이터베이스로 고르고 골라서 신중하게 결정을 했다"라고 말했다.

이를 들은 김숙은 "어떤 분과 결혼했을지 너무 궁금하다"라며 "남편을 너무 숨겨서 국정원 요원설까지 있더라. 남편을 왜 이렇게 꽁꽁 숨기시는 거냐. 남편이 있긴 있냐. AI 아니냐"라고 말해 웃음을 안겼다.

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그러자 양나래는 남편을 공개하지 않는 이유에 대해 "결혼할 때 결혼 조건 중 하나였다"라면서 "남편이 굉장히 내향형이다. 본인 이야기를 많이 하거나 본인이 노출되면 너무 부끄러워서 살 수가 없을 것 같다고 하더라"며 말했다. 이어 "본인에 대해서는 굳이 어디 가서 얘기하지 말아 달라고 했다"라며 남편의 뜻을 존중해 공개적인 언급을 자제하고 있다고 설명했다.

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이어 양나래는 "친한 지인들은 나랑 결혼하는 걸 아니까 '안 힘드냐'라며 계속 걱정한다고 하더라"면서 "내가 이혼 전문 변호사니까 '뼈도 못 추리는 거 아니냐'라는 이야기를 듣는 게 좀 싫은가 보다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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또한 양나래는 결혼 결심 포인트에 대해서도 말했다. 그는 "대화가 잘 통한다. 부부가 되려면 서로 하고 싶은 말을 다 하는 게 중요하다고 생각한다"며 "하고 싶은 말을 다 할 때 우리가 보통 감정적인 것까지 쏟아내는 거라고 생각하는데, 그게 아니라 서로 감정 상하지 않게 하고 싶은 말을 잘해서 오해가 쌓이지 않도록 하는 것"이라고 설명했다.

이어 "다투고 나서 반나절 이상 가본 적은 없는 것 같다"라면서도 "내가 좀 뒤끝이 길다고 하더라. 다 해결이 됐는데 '지난번에 그렇게 얘기한 게 좀 섭섭해하는 것 같더라. 앞으로 조심하겠다'라고 얘기하면 기억력이 너무 좋은 것 아니냐는 이야기를 하기도 한다"고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com