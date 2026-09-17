"대마초 고자질"…빅나티 디스하던 김감전, 집행유예 중 또 마약 '구속'[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 김감전이 마약 투약 혐의로 구속됐다.

서울서부지법(양은상 영장전담 부장판사)는 16일 마약류 관리법 위반(대마) 혐의를 받는 김감전에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했다.

김감전은 액상 대마를 투약한 혐의를 받는다. 서울 마포경찰서는 14일 김감전을 체포, 15일 구속영장을 신청했다. 이에 재판부는 "도주 및 증거인멸의 우려가 있다"며 구속영장을 최종 발부했다.

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김감전은 2024년 5월 서울의 한 공공주차장에서 지인과 함께 대마초를 피운 혐의로 징역 8개월을 선고받고 수감됐다. 1심 재판부는 동종 범행으로 기소유예 처분을 받았음에도 공공장소에서 다시 범행을 저질러 죄질이 좋지 못하다며 법정구속을 명령했다. 서울동부구치소에 수감된 김감전은 항소했고, 2025년 4월 2심에서 징역 8개월에 집행유예 2년으로 감형되며 석방됐다.

당시 김감전은 유튜브 채널을 통해 "제가 멍청하게도 공공주차장에서 대마를 하다 행인이 스니치(고자질) 했다"고 말해 논란이 됐다. 더욱이 이번 범행은 집행유예 기간 중 벌어진 것이라 반성으로 인한 선처를 호소하기도 어려울 전망이다. 만약 2027년 4월 이전 판결이 확정된다면 집행유예가 실효돼 선고 형량에 4개월을 추가 복역해야한다.

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김감전은 '김상민그는감히전설이라고할수있다'는 활동명을 줄인 이름이다. 그는 2022년 래퍼 스윙스가 만든 레이블 인디고뮤직에 합류했으며, 최근에는 래퍼 빅나티와 스윙스의 디스전에 참여해 '빅나티를 변기에 넣고 내려' '빅나티를 어항에 넣고 키워' 등의 가사가 포함된 디스곡을 발표했다가 '이게 네가 원한 상황이라면 네가 이겼다, 나는 더이상 못해먹겠다'는 글을 남기며 참전을 포기했다.

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또 리치 이기의 소아성애적 가사와 노무현 전 대통령 비하 콘서트가 논란이 됐음에도 리치 이기를 샤라웃했다가 비난 받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com