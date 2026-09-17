코르티스 측, 숙소 무단침입 외국인 기소유예에 분노 "불복절차 진행"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 코르티스 측이 숙소 무단침입범에 대한 강력 처벌을 주장했다.

16일 소속사 빅히트뮤직은 지난 7월 발생한 코르티스 주거지 무단 침입 사건 피의자인 외국인 두 명이 최근 검찰로부터 기소유예 처분을 받은 것에 대해 불복 절차를 진행하겠다고 밝혔다.

경찰은 SNS를 통해 코르티스의 숙소 주소를 불법으로 구매한 뒤 무단 출입한 혐의(공동주거침입)로 피의자들을 불구속 송치했다. 공동현관 복도 엘리베이터 등 공용공간 무단출입 역시 주거침입죄에 해당하며 두 명 이상의 공동침입은 가중처벌 대상이 될 수 있다. 검찰 역시 피의자들의 주거침입 혐의는 인정했으나 재판에는 넘기지 않는 기소유예 처분을 내렸다.

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소속사 측은 "아티스트 사생활과 안전에 직접적인 위협이 될 수 있는 주거지 침입 및 개인정보 거래 행위를 매우 엄중하게 보고 있다. 기소 여부에 대해 재차 법적 판단을 구하는 불복 절차를 밟을 예정"이라고 전했다.

이밖에도 소속사 측은 코르티스 멤버들을 대상으로 한 악의적인 비방과 모욕, 인신공격, 허위사실 유포와 성희롱 등에 대해 어떠한 합의나 선처 없는 법적 조치를 선언했다. 또 위법하게 취득한 항공권 정보를 이용한 사생활 침해와 스토킹 행위에 대해서도 법적 조치를 하겠다고 밝혔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com