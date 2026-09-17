이승철, 데뷔 40주년에 생애 첫 손주 품에 안았다 “오늘 할아버지 됐어요”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이승철이 생애 첫 손주를 품에 안고 벅찬 기쁨을 감추지 못했다. 데뷔 40주년을 맞은 올해 큰딸의 득남 소식까지 더해지며 뜻깊은 경사를 맞았다.

이승철은 16일 자신의 SNS를 통해 "저.. 오늘 할아버지 됐어요 ㅎㅎㅎ"라며 직접 손주 탄생 소식을 전했다.

함께 공개한 사진에는 갓 태어난 손주의 모습이 담겼다. 아기는 발바닥 무늬가 그려진 속싸개에 포근하게 싸인 채 눈을 감고 있었고 이승철은 사진 위에 직접 "저..오늘 할아버지됐어요 ㅎㅎㅎ"라는 문구를 남기며 감격을 드러냈다. 또 다른 사진에서는 아기가 한쪽 눈을 살짝 뜬 모습이 포착됐다. 손목에는 병원에서 착용한 것으로 보이는 장치가 채워져 있었고 조그마한 손을 꼭 쥔 채 카메라를 바라보는 듯한 모습이 눈길을 끌었다.

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이승철 역시 이를 놓치지 않았다. 그는 자신의 대표곡 '인연'을 배경음악으로 설정한 뒤 "눈을 떠 바라보아요~"라는 문구를 덧붙이며 손주의 첫 순간을 기록했다.

이어 "세상 첫 구경하는 내 손주 정유한 그레이슨 웰컴이다~~~!!!!"라고 적으며 새 가족을 향한 애정을 아낌없이 드러냈다.

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손주 탄생은 이승철에게 더욱 특별한 의미를 갖는다. 그는 앞서 여러 방송을 통해 지난해 결혼한 큰딸과 사위를 향한 남다른 애정을 드러내왔다. 특히 사위에 대해서는 큰 키에 배우 박보검을 닮았다며 자랑했고 딸 부부를 두고도 부모를 공경할 줄 알고 계획성이 뛰어난 부부라고 칭찬한 바 있다.

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2세에 대한 기대감도 일찌감치 드러냈다. 딸 부부의 비율이 좋다며 얼른 2세를 봤으면 좋겠다는 바람을 전했던 만큼 첫 손주의 탄생이 더욱 반갑게 다가온 모습이다.

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올해는 이승철이 데뷔 40주년을 맞은 해이기도 하다. 1985년 부활의 보컬로 가요계에 데뷔한 그는 수많은 히트곡을 남기며 '라이브 황제'로 사랑받아왔다.

현재는 데뷔 40주년 전국투어 콘서트 '더 보이스 : 이승철(THE VOICE : LEE SEUNG CHUL)'을 통해 전국 팬들과 만나고 있다. 음악 인생 40년이라는 상징적인 해에 첫 손주까지 태어나면서 일과 가정에서 동시에 특별한 순간을 맞게 됐다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com