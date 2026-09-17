[단독] '쇼트트랙 여신' 김아랑, 전현무·배성재와 한 식구 됐다…SM C&C 전속계약

김아랑. 베이징(중국)=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2022.2.16/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 쇼트트랙 국가대표 출신 김아랑이 SM C&C에 새 둥지를 틀었다.

스포츠조선 취재 결과, 김아랑이 SM C&C와 전속계약을 체결하고 본격적인 방송 활동에 나선다.

김아랑은 총 7시즌 동안 쇼트트랙 국가대표로서 가슴에 태극마크를 달고 국민들에게 뜨거운 감동을 선사했다. 2014년 소치 동계올림픽과 2018년 평창 동계올림픽에서 3000m 계주 우승에 힘을 보탰으며, 2022년 베이징 동계올림픽에서도 3000m 계주 은메달을 이끌었다. 2025년 12월에는 선수 생활을 은퇴하고 인생 2막을 열었다.

Advertisement

은퇴 후에는 해설위원으로 변신해 빙판 위에서 활약하는 후배들에게 아낌없는 응원을 보냈다. 올해 2월 열린 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 JTBC 쇼트트랙 경기 중계를 맡아 생생하고 깊이 있는 해설을 전했다. SM C&C와 손잡으며 새로운 출발에 나선 김아랑이 앞으로 방송을 비롯해 다양한 분야에서 어떠한 활약을 펼쳐나갈지 관심이 모이고 있다.

한편 김아랑이 새 둥지를 튼 SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장영란, 장도연, 배성재, 황제성, 유승목, 이학주, 지승현, 홍지윤 등 각 분야를 대표하는 아티스트들이 소속돼 있다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com