숙행, "이혼 중이란 유부남에 속아 교제" 주장 통할까…상간녀 소송 오늘(17일) 선고

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[스포츠조선 백지은 기자] 트로트 가수 숙행은 불륜 의혹에 대한 억울함을 인정받을 수 있을까.

17일 수원지법 성남지원 민사 7단독 심리로 A씨가 숙행을 상대로 제기한 1억원 규모의 상간녀 위자료 청구 소송 1심 판결 선고기일이 열린다.

40대 주부 A씨는 지난해 12월 JTBC '사건반장'을 통해 자신의 남편 B씨가 두 자녀를 두고 집을 나가 숙행과 동거 중이라고 주장했다. 당시 '사건반장'에서는 숙행으로 추정되는 여성이 B씨와 입맞춤을 하는 등 진한 스킨십을 나누는 모습이 담긴 CCTV 영상이 공개돼 파란이 일었다.

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이와 관련 숙행 측은 "사실상 혼인관계는 파탄났고 법적으로 정리하는 단계만 남았다는 B씨의 말을 믿고 교제를 시작했다. B씨는 재산분할과 위자료 정리까지 다 끝났다고 했지만 사실이 아니었고, 이를 알자마자 관계를 중단하고 A씨에게 사과의 뜻을 전했다"는 입장을 밝혔다.

B씨는 한 유튜브 채널을 통해 2024년 지인의 소개로 숙행을 만났고, 2025년 1월 A씨와 이혼을 전제로 별거하던 중 숙행과 부산 출장에 동행하며 가까워졌다고 밝혔다. 숙행에게 A씨와의 결혼생활이 사실상 끝났다고 말한 사실도 인정했다. 다만 동거설은 강력 부인했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com