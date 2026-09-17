KBS "가해자 누나, 드라마 하차 어렵다"...'스토킹 살인' 유가족 청원에 선긋기

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[스포츠조선 김준석 기자] KBS가 '부산 오피스텔 추락사' 사건 가해자의 친누나로 알려진 배우를 드라마에서 하차시켜 달라는 유가족의 청원에 대해 사실상 조치가 어렵다는 입장을 밝혔다.

KBS는 16일 시청자청원 게시판을 통해 "고인에게 깊은 애도를 표하며 사랑하는 가족을 잃고 깊은 슬픔과 고통 속에 계신 유가족분들께 진심으로 위로의 마음을 전한다"고 밝혔다.

이어 "공사는 프로그램 캐스팅 시 출연자 본인의 범죄 이력이나 사회적 물의 여부에 대해서는 검증을 거치고 있다"면서도 "출연자의 가족에 관한 사전 검증은 시행하지 않고 있으며 현실적으로 시행할 수도 없다"고 설명했다.

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앞서 지난 3일 KBS 시청자청원 게시판에는 '부산 오피스텔 추락사 유가족입니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

사망한 여성의 어머니라고 밝힌 청원인은 "딸은 가해자의 지독한 스토킹에 시달리다가 결국 억울한 죽음을 맞이했다"며 "가해자의 누나는 현재 KBS 저녁 일일드라마에 비중 있는 역할로 출연해 아무렇지 않게 활동하고 있다"고 주장했다.

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이어 "딸은 억울하게 죽었는데 가해자 가족의 딸은 배우로서 승승장구하고 있다"며 "그 모습을 마주할 때마다 부모로서 딸을 지켜주지 못했다는 자책감이 밀려온다"고 호소했다.

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해당 청원은 30일 이내 1000명 이상의 동의를 얻으면 담당 부서가 답변하는 기준을 넘겼다. 총 1260명이 동의하면서 KBS가 공식 답변을 내놓게 됐다.

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이 사건은 2024년 1월 부산의 한 오피스텔에서 20대 여성 A씨가 전 남자친구 B씨와 함께 있던 중 추락해 숨지면서 알려졌다.

B씨는 A씨로부터 결별을 요구받은 뒤 17시간 동안 현관문을 두드리고 365차례에 걸쳐 메시지를 보내는 등 스토킹한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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법원은 B씨의 스토킹 혐의 등을 인정해 징역 3년 2개월과 스토킹 치료 프로그램 이수 명령을 확정했다.

다만 KBS는 출연자 본인이 아닌 가족의 범죄 이력이나 사회적 논란까지 캐스팅 검증 대상으로 삼는 데에는 현실적인 한계가 있다는 입장을 분명히 했다.

이에 따라 청원에서 요구한 해당 배우의 하차 조치는 이뤄지기 어려울 것으로 보인다.

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narusi@sportschosun.com