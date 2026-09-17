[공식] '부활남' 신승호, 파트리샤 일일 오빠된다…오늘(17일) 유튜브 '조나단' 출연

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'의 신승호가 유튜브 '조나단'에 출연한다.

신승호가 유튜브 '조나단'에 출연해 조나단, 파트리샤와 특별한 만남을 가진다. 17일 오후 6시 공개되는 에피소드에는 타인을 자신의 마음대로 조종하는 블랙 역을 맡은 신승호가 조나단의 조종에 이끌려 파트리샤의 일일 오빠로 나서는 모습이 담긴다.

신승호는 석환을 쫓는 미스터리한 인물 블랙에 대한 이야기부터 영화 속 액션 비하인드를 전하며 예비 관객들의 기대감을 높일 예정이다. 특히 신승호의 팬이라고 밝힌 파트리샤와의 만남이 성사된 가운데, 조나단의 유쾌한 진행과 파트리샤의 솔직한 입담에 신승호 특유의 능청스러운 매력이 더해져 풍성한 웃음을 선사할 예정이다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com