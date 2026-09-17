백일섭, 얼굴 20년 넘게 무단도용 당했다…냄비 업체에 1억 배상 판결

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 백일섭이 자신의 얼굴을 20년 넘게 제품 홍보에 무단으로 사용한 업체를 상대로 낸 소송에서 1억원 배상 판결을 받아냈다.

16일 법조계에 따르면 부산지법 서부지원 민사5단독은 백일섭이 주방기물 제조·판매업체 A사를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 A사가 백일섭에게 1억원과 지연손해금을 지급하라고 판결했다.

문제가 된 것은 냄비 등 주방용품에 붙은 백일섭의 얼굴이었다. A사는 1990년대 중반부터 자사 제품에 백일섭의 사진이 인쇄된 스티커를 부착해 판매해왔다. 회사 홈페이지와 온라인 쇼핑몰 상세 페이지에도 백일섭의 얼굴이 들어간 제품 사진을 사용했다. 일부 판매처에서는 해당 제품이 백일섭을 연상시키는 이름으로 불릴 정도로 그의 이미지가 제품 홍보 전면에 활용된 것으로 전해졌다.

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백일섭 측은 2019년 9월 A사에 내용증명을 보내 사진 사용을 중단하라고 요구하고 법적 대응까지 예고했다. 하지만 A사는 이후에도 백일섭이 전속 광고모델인 것처럼 사진을 사용해 영업을 이어간 것으로 조사됐다.

A사는 올해 2월 폐업했지만 소송 변론이 끝날 때까지 홈페이지와 온라인 쇼핑몰에는 백일섭 사진이 들어간 상품 이미지가 남아 있던 것으로 알려졌다.

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결국 백일섭은 자신의 동의 없이 사진을 상업적으로 이용했다며 소송에 나섰다. 재산상 손해 1억2443만원과 위자료 3000만원 등 총 1억5443만원을 청구했다.

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A사 측은 과거 백일섭과 기한을 정하지 않은 광고모델 계약을 구두로 체결했고 2010년 무렵 모델료 1000만원을 지급했다는 취지로 주장했다.

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하지만 재판부는 이를 뒷받침할 객관적인 증거가 없다고 봤다. 정식 광고모델 계약이 체결됐거나 광고료를 실제 지급했다는 점을 인정할 자료가 없다는 판단이었다. 재판부는 백일섭이 2019년부터 초상 사용에 정식으로 문제를 제기했던 만큼 사진 사용을 묵시적으로 허락했다고 보기도 어렵다고 판단했다.

법원은 A사의 행위를 초상권을 침해한 불법행위로 인정했다. 정상적으로 모델 계약을 맺었다면 받을 수 있었던 대가와 백일섭의 인지도, 사진이 사용된 기간 등을 고려해 재산상 손해를 8000만원으로 산정했다. 여기에 정신적 고통에 대한 위자료 2000만원을 더해 총 1억원의 배상 책임을 인정했다.

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그러나 백일섭 측이 함께 주장한 퍼블리시티권과 성명권 침해 부분은 받아들여지지 않았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com