"도파민이 스크린을 뚫고 나오네"…변요한X노재원 '타짜4', 역시 어른들의 오락영화

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 올추석 개봉하는 유일한 범죄오락 장르 영화의 재미가 느껴지는 도파민 스틸을 공개했다.

공개된 스틸에는 한 컷도 쉬어 가지 않는 이번 작품의 밀도가 그대로 담겼다. 올 추석 극장가에서 오랜만에 만나는 어른들의 오락영화답게 처음부터 끝까지 텐션이 떨어지지 않는다.

광기어린 눈의 장태영(변요한), 총을 들고 피가 튄 얼굴에도 눈 하나 깜박이지 않는 가네코(미요시 아야카)의 모습은 범죄물의 재미를 예고한다. 홀덤 스포츠에 대한 즐거움과 도파민도 엿볼 수 있다. 국적도 목적도 다른 인물들이 각자 한자리에 모여 서로를 재고 떠보는 홀덤 테이블 속 모습이 눈에 띈다. 카드를 확인하는 손끝과 상대를 살피는 시선이 맞물리며 팽팽하게 조여드는 긴장감은 관객들이 극장에서 꼭 느껴봐야 할 순간이다. 승부 바깥의 순간들도 빼놓을 수 없다. 질투에 사로잡힌 박태영의 표정, 환호가 터지는 경기장 속 인물들의 모습은 승부의 순간들에 대한 즐거운 도파민이 기다린다.

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'타짜: 벨제붑의 노래'는 다양한 입소문 시사회를 통해 관객들과 먼저 만나고 있다. 영화를 관람한 관객들은 "승부의 짜릿함과 되갚는 통쾌함을 한 번에 담았다", "눈코 뜰 새 없이 흘러가는 러닝타임", "아는 맛도 이렇게 끓이면 더 맛있다", "제대로 끝낸 시리즈 피날레", "오랜만에 느껴보는 복수극의 쾌감" 등 극장에서 놓쳐선 안될 오락적 쾌감을 주목하고 있다.

한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com