'42세' 서인영, 95년생 미미미누 나이 듣고 경악 "조카를 데려오면 어떡해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 서인영(42)이 크리에이터 미미미누(31)와의 나이차이에 깜짝 놀랐다.

티캐스트 E채널 새 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브)가 오는 10월 1일 밤 9시 첫 방송되는 가운데, 서인영과 미미미누의 상반된 매력을 담은 포스터 2종과 첫 만남 티저가 공개된다.

'서인영의 유행꼰대'는 '원조 트렌드세터' 서인영과 'MZ 트렌드 분석가' 미미미누가 요즘 유행을 두고 거침없는 썰전을 펼치는 세대 격돌 트렌드 토크쇼다. 패션과 뷰티부터 연애, 다이어트, K팝까지 세대별 시각 차이가 뚜렷한 다양한 주제를 두 사람만의 시선으로 풀어낼 예정이다.

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먼저 공개된 포스터에는 서인영의 남다른 존재감과 두 MC의 유쾌한 케미가 담겼다. 첫 번째 포스터에서 서인영은 검은색 선글라스를 착용한 채 손가락을 입가에 댄 '쉿' 포즈와 시크한 표정으로 시선을 사로잡는다. 서인영 특유의 당당한 분위기와 트렌드세터다운 패션 감각이 돋보인다.

또 다른 포스터에서는 서인영과 미미미누의 극과 극 매력이 눈길을 끈다. 미미미누가 양옆에서 쉴 새 없이 말을 쏟아내는 중에도, 헤드폰을 쓴 채 자기만의 세계를 즐기는 서인영의 모습이 두 사람의 반전 케미를 예고하며 궁금증을 자아낸다. 아랑곳하지 않는 서인영과 답답한 듯 열변을 토하는 미미미누의 대비가 앞으로 두 사람이 보여줄 티키타카에 대한 기대를 높인다.

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17일 공개 예정인 첫 만남 티저에서는 더욱 강렬한 두 사람의 호흡을 확인할 수 있다. 제작진과의 첫 만남에서 촬영한다는 사실을 몰랐던 서인영은 "이거 찍는 줄 몰랐다"고 말한다. 이에 연출을 맡은 이지선 PD가 "요즘 다 이런 건데"라고 하자 서인영은 "요즘을 몰라"라며 시작부터 '유행꼰대'다운 면모를 드러낸다.

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함께 호흡을 맞출 미미미누의 이름 발음부터 쉽지 않았던 서인영은 그가 늦게 도착하자 "늦는 거야? 내가 선배 아냐? 왜 늦으셨죠?"라고 농담을 던진다. 이어 1995년생이라는 미미미누의 나이를 듣고는 "조카를 데려오면 어떡해?"라며 화들짝 놀란다.

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두 사람의 극과 극 성향도 고스란히 드러난다. 입시·교육 콘텐츠를 중심으로 활동해온 미미미누가 자신의 이력을 쉼 없이 풀어놓자 서인영은 "입이 쉬질 않네"라고 반응한다. 서로 다른 MBTI를 바탕으로 살펴본 궁합에서 '서로를 이해하는 노력이 필요한 상반된 관계'라는 결과가 나오자 서인영은 "나랑 되게 다르다고 느끼고 있거든. 상반된 사람한테 매력을 느끼긴 해"라면서도 "놀기는 좋은데 일하기는 어렵다"고 말해 앞으로의 호흡을 궁금하게 한다.

이와 함께 두 사람은 '2026년 요즘 세대의 연애'부터 '뼈말라'로 대표되는 다이어트 트렌드까지 향후 프로그램에서 다룰 주제를 미리 살펴본다. 과거 '우리 결혼했어요'에 출연했던 서인영은 최근 연애 프로그램 이야기가 나오자 "내 연애가 아니라서"라며 무덤덤한 모습을 보인다. 그러나 '환승연애', '솔로지옥' 등 다양한 프로그램이 언급되자 "나 연애 프로그램 다 봤네"라고 깨달아 웃음을 안긴다.

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이어 미미미누가 신조어 퀴즈로 서인영의 '요즘 감각'을 테스트하자 기상천외한 오답이 속출하고, 급기야 미미미누는 "트렌드 감각 0점. 대학으로 치면 학사경고"라고 평가한다. 이에 서인영은 "그래서 난 대학을 안 갔어"라고 받아치며 범상치 않은 티키타카를 완성한다.

'원조 트렌드세터' 서인영과 'MZ 트렌드 분석가' 미미미누의 극과 극 케미를 예고한 첫 만남 티저는 오늘(17일) 오후 6시 온라인을 통해 공개될 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com