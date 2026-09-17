BIFF 개막작 '낮과 밤은 서로에게', 11월 극장 개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 제31회 부산국제영화제 개막작으로 선정된 로맨스 영화 '낮과 밤은 서로에게'(김종관 감독, 비리프 제작)가 11월 국내 개봉을 확정했다.

'낮과 밤은 서로에게'는 '최악의 하루' '더 테이블' '조제' 등을 연출한 김종관 감독의 신작으로, 오는 10월 열리는 부산영화제 개막작으로 선정되며 "김종관 감독이 집요하리만치 성실하게 탐색해 온 영화적 관심사, 스타일, 시선, 세계가 잠정적인 완숙에 이른 유려한 영화"라는 찬사를 끌어내 기대를 모으는 작품이다.

여기에, 김민하와 주종혁, 한선화와 장률, 심은경과 이희준, 전소영과 김동휘까지 현재 가장 뜨겁게 사랑받는 여덟 명의 배우가 만나 다채로운 감정의 풍경을 그려낼 예정이다.

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11월 개봉 소식과 함께 공개된 티저 포스터는 핑크와 그린의 컬러풀한 배색과 과감한 타이포 디자인을 활용한 레이아웃으로 눈길을 사로잡는다.

네 쌍의 커플은 'DAY AND NIGHT'이라는 영문 타이포 사이에 자리한 채 서로 다른 사랑의 순간을 마주하고 있다. 멀리 떨어진 곳에서 다른 곳을 바라보고 선 유진(김민하)과 현오(주종혁), 당황한 듯한 영민(장률)의 뺨을 감싸 쥔 상미(한선화), 불편한 기색으로 동남(이희준)의 말을 듣고 있는 혜진(심은경)과 거리를 둔 채 마주 앉은 나경(전소영)과 종수(김동휘)까지 여덟 명의 인물이 어떤 사연을 품은 채 카페에 오게 된 것일지 호기심을 자아낸다.

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포스터와 함께 공개된 티저 예고편은 김종관 감독의 정수가 깃든 아름다운 영상미와 서정성으로 눈길을 끈다.

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카페라는 하나의 공간에서 여름부터 가을까지 낮과 밤에 머물며 때로는 흐르고, 때로는 포개어지는 인물들의 표정에서는 설렘과 놀라움, 호기심과 망설임 등 서로 다른 사랑의 감정이 배어난다.

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낮과 밤의 시간을 건너 꿈결처럼 이어지는 유진과 현오, 짜릿하고 기묘한 재회를 맞은 상미와 영민, 불꽃 튀는 강렬한 첫 만남을 나누는 혜진과 동남, 그리고 쌉싸름하고 애틋한 마지막 순간을 통과하는 나경과 종수까지 네 커플의 이야기는 '우리가 사랑했던 모든 순간이 이곳에 있다'라는 카피처럼 일상에 깃든 미묘한 감정을 그리는 김종관 감독의 영화 미학을 만나 또 한 번 우리의 마음을 사로잡을 예정이다.

'낮과 밤은 서로에게'는 여름부터 가을까지 계절이 변화하는 시기, 하나의 카페에 스쳐간 네 쌍의 남녀가 담아낸 유쾌하고 담백하며 사랑스러운 대화가 담긴 작품이다. 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 이희준, 전소영, 김동휘 등이 출연했고 '최악의 하루' '조제' '아무도 없는 곳'의 김종관 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 11월 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com