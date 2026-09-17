'성추행 무죄 충격' BJ파이, 극단적 선택→중환자실…"수면제 등 30통 복용"

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[스포츠조선 조민정 기자] BJ 파이(본명 강다온)가 준강제추행 사건 1심에서 피고인에게 무죄가 선고된 뒤 극단적인 선택을 시도해 병원 치료를 받고 있는 가운데 부친이 직접 딸의 상태를 전했다.

17일 파이의 부친은 인터넷 방송 플랫폼을 통해 파이가 재판 결과에 큰 충격을 받은 뒤 위험한 선택을 했으며 현재 중환자실에서 치료를 받고 있다고 밝혔다.

부친은 "딸이 수면제, 항우울제, 조현병, 안정제 등 약봉지 30통을 먹고 술까지 먹었다. 어제 재판 결과가 좋지 않아서 안 좋은 선택을 한 것 같다"며 파이의 상태를 알렸다. 이어 "걱정 끼쳐드려 죄송하다고 한다. 나도 아버지로서 옆에서 잘 보살피겠다"고 전했다.

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파이가 위태로운 심경을 드러낸 정황은 하루 전부터 알려졌다. 파이는 지난 15일 자신의 SOOP 채널에서 준강제추행 사건 1심 선고 결과를 기다리며 생방송을 진행했다. 이후 A씨에게 무죄가 선고됐다는 소식을 접하자 "어떻게 무죄가 나오냐"며 오열했고 큰 충격을 호소했다.

방송 이후에는 파이와 '피의 게임2'에 함께 출연했던 래퍼 케리건메이를 통해 파이가 남긴 메시지 일부가 알려지면서 우려가 더욱 커졌다. 파이는 자신이 피해자라고 호소하며 "나 대신 복수해줘"라는 취지의 말을 남긴 것으로 전해졌다. 해당 게시물은 이후 삭제됐다.

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결국 다음날 부친을 통해 파이가 병원에서 치료를 받고 있다는 사실까지 알려지면서 팬들의 걱정이 이어지고 있다.

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사건은 지난 2024년 9월 시작됐다. 파이는 단체 모임을 마친 뒤 술에 취한 상태에서 차량으로 숙소로 이동하던 중 홀덤 선수 A씨에게 신체 접촉을 당했다고 주장하며 준강제추행 혐의로 신고했다. 파이 측은 A씨가 자신이 타고 있던 차량을 넘겨받아 이동한 뒤 범행을 저질렀다고 주장해왔다. 반면 A씨는 혐의를 부인했다.

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사건 발생 약 2년 만인 지난 15일 열린 1심에서 재판부는 A씨에게 무죄를 선고했다. 차량을 넘겨받아 이동한 정황 등은 인정됐지만 차량 내부에서 실제 어떤 일이 있었는지를 입증할 객관적인 증거가 충분하지 않다고 본 것으로 전해졌다.

판결 직후 라이브 방송에서 무너진 모습을 보였던 파이는 지인에게 위태로운 메시지를 남긴 데 이어 병원 치료까지 받게 됐다. 이후 부친까지 직접 나서 상태를 알리면서 파이의 현재 상황에 관심과 우려가 쏠리고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com