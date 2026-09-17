넥슨뮤지엄, 추석 맞아 '추석N뮤지엄'…게임 추억 나누는 체험 행사

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넥슨뮤지엄이 추석 연휴를 맞아 온 가족이 게임의 추억을 공유할 수 있는 특별 프로그램을 마련한다.

넥슨뮤지엄은 오는 22일부터 27일까지 추석 특별 이벤트 '추석N뮤지엄'을 진행한다고 17일 밝혔다. 추석 당일인 25일은 휴관한다.

2층에서는 '인벤토리' 전시와 연계한 체험형 프로그램 '뮤지엄 미션: 세이브 더 게임'을 선보인다. 전시된 게임 패키지를 둘러본 뒤 스티커 워크시트를 완성하는 방식으로, 관람객이 전시를 직접 체험하며 미션을 수행할 수 있도록 했다. 게임을 함께 플레이하고 공략법을 주고받았던 과거의 경험을 소재로 삼은 만큼 가족이나 친구 등 동반 관람객이 각자의 게임 추억을 공유할 수 있는 프로그램이다.

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지하 1층 '카페 메이플스토리' 굿즈스토어에서는 구매 금액에 따른 럭키드로우도 진행한다. 5만원 이상 구매하면 1회 참여할 수 있으며, 선착순 350명에게 '카페 메이플스토리' 굿즈를 무작위로 증정한다.

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이번 행사는 지난 5월 리뉴얼한 넥슨뮤지엄이 게임을 단순히 보여주는 데 그치지 않고 관람객의 직접적인 경험을 전시와 연결하는 데 초점을 맞추고 있다는 점에서도 눈길을 끈다.

넥슨 계정으로 로그인하면 실제 게임 플레이 기록이 전시 콘텐츠로 구현되며, '바람의나라', '메이플스토리', '마비노기', '던전앤파이터' 등 넥슨의 주요 IP를 한자리에서 만날 수 있다.

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과거 게임을 직접 플레이하거나 게임 패키지와 잡지 등 아카이브를 살펴보며 당시의 게임 문화를 되짚어볼 수 있는 것도 특징이다. 특히 서비스 30주년을 맞은 '바람의나라'의 역사와 이용자들의 추억을 조명하는 기획 전시 '바람의나라: 이어지는 바람'도 진행하고 있다.

게임을 즐겼던 부모 세대와 현재 게임을 접하는 자녀 세대가 서로 다른 시대의 게임을 소재로 이야기를 나눌 수 있다는 점에서 넥슨뮤지엄은 세대별 게임 경험을 한 공간에서 공유하는 장소로도 활용되고 있다.

넥슨뮤지엄 관계자는 "추석 연휴를 맞아 서로 다른 세대가 즐긴 게임의 기억을 나누며 새로운 추억을 만들 수 있는 자리를 마련했다"며 "앞으로도 게임을 매개로 관람객들이 서로 연결될 수 있는 프로그램을 계속 선보일 것"이라고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com