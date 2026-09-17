이금희, 93세 모친상 비보…밤잠 못 자며 병간호했던 母 떠나보냈다

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[스포츠조선 조민정 기자] 아나운서 출신 방송인 이금희가 모친상을 당했다. 지난해 어머니가 의식을 잃고 중환자실에 입원했을 당시 밤잠을 이루지 못할 정도로 곁을 지켰던 사실이 다시 떠오르며 안타까움을 더하고 있다.

17일 이금희는 어머니 고(故) 강순식 씨가 향년 93세로 별세했다는 소식을 전했다.

이금희는 "아흔세 번째 생신을 앞두고 어머니께서 소천하셨습니다. 조심스레 알리오니 평안한 영면을 기원해 주시길 부탁드립니다"라며 담담하게 부고를 알렸다.

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빈소는 청구성심병원 장례식장 특1호에 마련됐다. 조문은 17일 오전 10시부터 가능하며 입관은 18일 오전 10시다. 발인은 19일 오전 7시이며 장지는 서울시립승화원을 거쳐 흥창사다.

이금희에게 어머니는 삶의 큰 버팀목이었다. 지난해 12월 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에 출연해 어머니가 크게 아팠던 당시를 떠올린 바 있다. 이금희는 "엄마가 크게 아프셔서 큰일 날 뻔한 적이 있다. 일 치르는 줄 알았다"고 털어놨다. 당시 어머니는 의식을 잃고 중환자실에 입원했다. 이금희는 "우리 가족이 다 어찌할 바를 몰랐다. 다행히 엄마가 강인하셔서 이겨내셨다"며 당시를 회상했다.

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어머니의 병환은 이금희의 건강에도 영향을 미쳤다. 그는 "내가 불안해서 휴대폰을 잡고 살았다. 편찮으셨던 내내 잠을 잘 못 잤다"고 고백했다. 방송 일정까지 병행하던 이금희는 결국 급성 후두염까지 앓았다. 목소리가 나오지 않아 2주 동안 말을 하지 못했고 라디오 방송에도 나서지 못했다. 이후 음성 전문 클리닉을 다니며 목 건강을 관리해왔다.

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어려웠던 어린 시절에도 어머니의 존재는 컸다. 이금희는 경찰 공무원이었던 아버지와 생계를 함께 책임졌던 어머니 아래에서 다섯 자매 중 넷째로 자랐다. 넉넉하지 않은 형편 속에서도 어머니는 미용과 봉제 등 여러 일을 하며 다섯 딸을 키운 것으로 알려졌다.

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이금희 역시 어린 시절 일하는 어머니 곁에서 노래를 부르고 재롱을 부리며 자랐다고 회상한 바 있다. 오랜 세월 가족을 위해 헌신했던 어머니를 향한 애정은 방송에서도 여러 차례 드러났다. 지난해 위독한 고비를 넘겼던 어머니와 다시 시간을 보낼 수 있었지만 이금희는 결국 93번째 생일을 앞두고 모친을 떠나보내게 됐다.

한편 이금희는 1989년 KBS 16기 공채 아나운서로 데뷔했다. 2000년 프리랜서로 전향한 뒤 '아침마당' '인간극장' 등 다양한 프로그램에서 활약했고 현재 KBS Cool FM '사랑하기 좋은날 이금희입니다'를 진행하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com