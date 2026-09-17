김구라, '7억 국제학교' 늦둥이 딸 두고 돌연 은퇴 계획 "목표는 5년 뒤 60세"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김구라가 60세를 방송 활동의 일차적인 마지노선으로 언급하며 은퇴 이후의 삶에 대한 생각을 밝혔다. 늦둥이 딸을 둔 김구라는 현재 만 55세로 불과 5년 뒤를 바라본 셈이다.

16일 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에는 '"나야, 명수야?" 결혼까지 생각했던 30년지기 남사친 김구라와 단 둘이서 첫 데이트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김구라와 조혜련은 오랜 방송 생활을 돌아보며 앞으로의 활동에 대한 이야기를 나눴다.

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조혜련은 "하여튼 그런 과정 속에서 지금 돌아보면 2026년에 둘이 이렇게 건재한 게 너무 고맙다"며 "건강 생각하고 이미지 관리하면서 하면 나는 앞으로도 20년 이상 해 먹을 수 있을 것 같다"고 말했다.

하지만 김구라의 생각은 달랐다. 조혜련이 "넌 이제 그만한다고 하지 않았냐"고 묻자 김구라는 "목표가 60세"라고 답하며 구체적인 시기를 언급했다.

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이어 김구라는 "항상 은퇴 후를 생각해야지. '나는 죽을 때까지 일할 거야' 이건 아니다"라며 "난 60세까지만 일단 열심히 해보고, 그런 다음에 나한테 기회가 주어지면 하는 것"이라고 설명했다.

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60세를 기점으로 무조건 방송계를 떠나겠다는 뜻이라기보다는, 우선 60세까지 현업에 충실한 뒤 이후에는 주어지는 기회에 따라 활동하겠다는 의미로 보인다.

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특히 김구라는 현재 어린 늦둥이 딸을 키우고 있어 그의 '60세' 발언이 더욱 눈길을 끈다.

1970년 10월생인 김구라는 현재 만 55세다. 지난 2015년 이혼한 뒤 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼했으며, 이듬해인 2021년 9월 늦둥이 딸을 품에 안았다.

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김구라가 60세가 되는 2030년이면 딸은 아직 초등학생 나이인 9세 안팎이다. 특히 현재 딸은 순수 교육비가 약 7억 원에 달하는 송도에 위치한 채드윅국제학교에 지원한 것으로 알려져있다.

olzllovely@sportschosun.com