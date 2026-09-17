'로드나인', 아바타 각성 추가…무기·직업 밸런스 전면 개편

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스마일게이트가 '로드나인'의 성장 구조를 확장하고 무기와 직업 간 밸런스를 대폭 손봤다. 추석 연휴를 겨냥한 각종 이벤트도 함께 시작하며 이용자 확보에 나선다.

스마일게이트는 올클래스 MMORPG '로드나인'에 신규 성장 콘텐츠와 대규모 밸런스 업데이트를 적용하고 추석 특별 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 새로운 성장 시스템인 '아바타 각성'이다. 영웅 등급 이상 아바타와 같은 등급 또는 동일 아바타를 재료로 사용해 포인트를 쌓고 각성을 진행하는 방식이다. 3포인트를 모두 채우면 별도의 재화 소모 없이 100% 확률로 각성할 수 있다.

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각성한 아바타는 기본 능력치가 상승하며, 각성 수집 효과와 인연 효과도 강화된다. 특정 등급의 아바타를 각성하면 전용 특수 외형도 적용된다. 기존 아바타 수집과 성장에 새로운 목표를 추가한 셈이다.

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무기 마스터리와 어빌리티도 전면 개편했다. 일부 강력한 무기 마스터리의 성능은 조정하는 대신 대부분의 무기 마스터리를 상향해 무기별 특성을 강화했다. 물리 계열 직업과 관련 어빌리티도 상향 조정해 직업별 선택 폭을 넓혔다.

월드 보스 콘텐츠에는 '공허의 네바'가 새롭게 합류했다. '공허의 이카루시아', '공허의 모티에'에 이은 세 번째 공허의 월드 보스로, 처치 시 신화 등급 무기와 방어구를 비롯해 상급 용주사위, 안장 등을 얻을 수 있다. 필드 등장 일정 등 세부 내용은 추후 공지를 통해 공개된다.

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추석을 겨냥한 이벤트도 마련했다. 이벤트 던전 '달빛 정원'은 10월 7일까지 운영한다. 던전에서 획득한 '햇과일 더미'를 활용해 '풍성한 햇과일 바구니'를 제작하고 현상금 이벤트를 통해 탈것 각성 재료로 교환할 수 있다. '토끼 송편'은 이벤트 상점에서 각종 소환권으로 바꿀 수 있다.

'달빛 가득한 추석 특별 출석 이벤트'는 10월 21일까지 진행된다. 이벤트를 통해 '골드 꾸러미 상자'와 아바타 소환권을 합쳐 총 165회 획득할 수 있으며, 7·14·21일차에는 희귀부터 영웅 등급 아바타를 획득할 수 있는 '마력의 아바타 소환권'도 추가로 제공한다.

또 23일부터 30일까지는 '달빛 가득한 추석 푸시 이벤트'를 진행한다. 기간 중 매일 접속하면 각종 소환권을 총 352회 받을 수 있으며, 추석 당일인 25일에는 영웅 등급 아바타를 확정적으로 획득할 수 있는 '자수정 아바타 소환권'을 지급한다.

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카카오톡 친구 추가 쿠폰 이벤트도 25일부터 27일까지 진행한다. 친구 추가를 통해 자수정 아바타 소환권과 영웅 등급 탈것 각성 재료, 골드 등을 받을 수 있다. 추석 분위기를 살린 신규 아바타 스킨 '하얀 토끼 항아'도 이번 업데이트와 함께 선보인다.

이번 업데이트는 '로드나인'의 성장 콘텐츠를 추가하는 동시에 무기와 직업 밸런스를 함께 조정했다는 점에서 기존 이용자들의 플레이 방식에도 변화를 줄 것으로 보인다. 특히 아바타 각성과 무기 마스터리 개편이 맞물리면서 캐릭터 육성과 직업 선택에서 새로운 조합을 찾는 재미가 커질 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com