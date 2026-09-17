'임신 19주' 김지민, 임산부 주차장 앞 뜻밖의 고민…"저 정도 만삭이어야 하나"

[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 김지민이 가족배려주차장 앞에서 뜻밖의 고민에 빠졌다.
김지민은 16일 자신의 소셜미디어에 "여기에 저도 주차해도 되는 건가요?"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.
사진에는 지팡이를 짚은 노인과 어린이, 배가 나온 임산부의 모습이 그려진 가족배려주차구역이 담겼다.
현재 임신 19주 차인 김지민은 안내 그림 속 만삭 임산부를 본 뒤 "저 정도로 만삭이어야 하나요?"라고 덧붙이며 이용 기준에 대한 궁금증을 드러냈다.
아직 만삭만큼 배가 나오지 않은 만큼 자신도 해당 공간에 주차할 수 있는지 조심스럽게 질문한 것으로 보인다. 임신 중에도 가족배려주차장 이용을 망설이는 김지민의 솔직한 고민이 눈길을 끌었다.
가족배려주차장은 임산부를 비롯해 영유아와 노약자 등 이동에 불편을 겪는 시민들이 우선적으로 이용할 수 있도록 마련된 공간이다.
일반적으로 임신 중이거나 출산 후 6개월이 지나지 않은 임산부, 6세 미만의 미취학 영유아, 고령 등으로 일상생활에 불편을 겪는 사람과 이들을 동반한 시민이 이용 대상이다.
따라서 만삭 여부와 관계없이 임신 중인 김지민 역시 해당 주차구역을 이용할 수 있다.
다만 구체적인 이용 대상과 운영 기준은 지역 및 시설에 따라 차이가 있을 수 있다.
한편 김지민은 지난해 7월 8세 연상의 코미디언 김준호와 공개 열애 끝에 결혼했다. 지난 7월에는 시험관 시술을 통해 임신에 성공했다는 소식을 전해 많은 축하를 받았다.
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