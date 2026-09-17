"옷 못 입는다"던 아이유, 상하이 패션 충격 반전 "몰래 나가느라"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 아이유가 최근 온라인에서 화제를 모았던 상하이 여행 당시 사복 패션에 얽힌 뒷이야기를 공개했다.

아이유는 16일 오후 진행된 멜론 뮤직웨이브 채팅 이벤트에서 최근 화제가 된 상하이 거리 사진에 대해 직접 설명했다.

앞서 아이유는 상하이의 한 거리에서 오버핏 티셔츠와 5부 청바지를 입고 버건디색 모자와 마스크, 운동화, 가방 등을 착용한 채 휴대전화로 사진을 촬영하는 모습이 포착됐다.

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무대 위에서 선보이는 화려한 스타일과 달리 한층 수수하고 편안한 차림이었다. 이에 온라인에서는 자연스럽게 시선을 피하기 위한 일종의 '위장술'이 아니냐는 해석까지 나왔다. 일부에서는 "옷을 못입는다"는 반응을 보이기도 했다.

이에 아이유는 해당 사진을 직접 공개하며 당시 상황을 전했다. 그는 "이거 얼마 전 사진이에요"라며 사진 속 장소에 대해 "맞아요, 상하이 갔을 때예요"라고 밝혔다.

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이어 당시 평소와 다른 차림을 한 이유에 대해서도 설명했다. 아이유는 "저날 일부러 특이하게 입은 건 아니고 일정 외에는 호텔 밖에 나가지 말아달라는 이야기를 들어서 몰래 나가느라고 스카프를 두른 거예요"라고 말했다.

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그러면서 자신의 평소 스타일에 대해서는 "저 평소에 저러고 다니지 않아요. 평소에는 평범하게 입고 다닙니다"라고 강조했다.

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이어 "저도 찍히고 나서 수상해 보이는 걸 깨달았어요"라고 덧붙이며 당시 사진이 화제가 된 상황을 유쾌하게 받아들여 웃음을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com