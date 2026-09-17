안선영, 캐나다서 어금니 빠져 ‘대재앙’…子 하키 인연으로 응급사태 해결

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 안선영이 캐나다 토론토에서 사탕 한입 때문에 벌어진 치과 해프닝을 무사히 마무리했다. 어금니 크라운이 갑자기 빠져 당황했던 그는 예상 밖의 인연 덕분에 곧바로 치료까지 받았다.

안선영은 17일 자신의 SNS를 통해 "일생이 시트콤"이라며 전날 벌어진 치과 소동의 후일담을 전했다.

앞서 안선영은 아들이 캠프를 떠나면서 토론토에서 모처럼 자유시간을 갖게 됐다. 오랜만에 여유를 즐기던 중 평소 잘 먹지 않던 롤리팝을 먹었다가 어금니 크라운이 그대로 떨어지는 돌발 상황을 맞았다. 그는 빠진 크라운이 사탕에 붙은 모습까지 공개하며 "대.재.앙"이라고 표현했다. 해외 체류 중 갑작스럽게 치과를 찾아야 하는 상황이 되자 SNS를 통해 토론토 지역 치과 추천을 요청하기도 했다.

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그러나 걱정과 달리 해결은 빨랐다. 안선영은 "어금니 크라운이 예쁘게(?) 똑 떨어진 덕에 딱 다시 붙이기만 하고 치료 끝"이라며 큰 치료 없이 상황을 마무리했다고 밝혔다.

뜻밖의 인연도 있었다. 매주 아들의 하키장에서 마주치며 눈인사만 나누던 한 '하키 대디'가 현지에서 치과를 운영하는 원장이었던 것. 안선영은 해당 원장이 이날 진료하고 있던 치과를 찾아 바로 치료를 받았다.

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공개된 사진에서도 안선영의 안도감이 고스란히 드러났다. 치과 건물 앞에서 입을 크게 벌리고 환하게 웃은 채 셀카를 남긴 그는 사진 위에 "치과 찾아떠요"라는 문구를 적으며 치료를 마친 기쁨을 표현했다.

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안선영은 "연예인 안선영은 여기서 아무 쓸모가 없지만 바로 엄마 안선영은 럭키비키 넘치는 중"이라며 "하키맘 하기 잘했다"고 유쾌하게 덧붙였다.

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한편 안선영은 한국과 캐나다를 오가며 생활하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 안선영이 캐나다 토론토에서 뜻밖의 치과 응급 상황을 맞았다. 아들이 캠프를 떠나 모처럼 여유를 즐기려던 순간 사탕 하나가 '대재앙'을 불렀다.

안선영은 16일 자신의 SNS를 통해 캐나다 체류 중 겪은 황당한 일을 공개했다.

발단은 평범한 막대사탕이었다. 평소 잘 먹지 않던 롤리팝을 입에 넣었다가 어금니에 씌워져 있던 크라운이 사탕에 붙은 채 그대로 빠져버린 것. 안선영은 빠진 크라운이 붙어 있는 사탕 사진까지 직접 공개하며 당황스러운 상황을 전했다. 예상치 못한 사고에 그는 "대.재.앙"이라고 표현하며 놀란 심경을 숨기지 않았다.

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더욱 허탈했던 이유는 따로 있었다. 안선영은 캐나다에서 유학 중인 아들을 만나기 위해 토론토에 머무는 가운데 아들이 학교 단체 캠프를 떠나면서 오랜만에 2박3일 동안 자신만의 시간을 갖게 됐다. 모처럼 늦잠도 자고 여유롭게 시간을 보낼 생각에 들떠 있었지만 자유시간이 시작되자마자 치과부터 찾아야 하는 처지가 됐다.

안선영은 현지에서 치료를 받을 곳을 찾기 위해 직접 도움을 요청했다. 그는 "대체 어딜 가서 이걸 붙여야 할까요"라며 토론토 지역 치과를 추천해달라고 주변에 물었다. 해외 체류 중 치아 보철물이 빠지는 예상 밖의 상황을 맞았지만 안선영은 특유의 유쾌한 방식으로 이를 공개하며 웃픈 근황을 전했다.

안선영은 최근 아들의 유학 생활을 위해 캐나다에서 시간을 보내고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com