고지용, 잇단 사업 실패·간경화 악전고투...'양육비·면접교섭' 갈등의 전조

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처인 가정의학과 전문의 허양임과 양육비 및 아들 면접교섭 문제를 두고 법적 분쟁에 나선 가운데, 젝스키스 활동 이후 사업가로 살아온 그의 지난 행보에도 관심이 쏠리고 있다. 건강 회복 후 직접 운영에 뛰어들었던 샤브샤브 식당은 지난해 문을 닫은 것으로 확인됐다.

고지용은 서울 강서구 내발산동에서 샤브샤브 전문점 '모두의 편백샤브 발산직영점'을 운영했다. 해당 식당은 지난해 5월 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서도 공개됐다.

당시 방송에서는 고지용이 직접 매장을 관리하고 손님을 응대하는 모습이 담겼다. 건강 악화를 겪은 뒤 식단에 관심을 갖게 되면서 요식업에 뛰어든 과정도 소개됐다.

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그러나 해당 식당은 지난해 9월 폐업했다. 사업자 관련 정보에 따르면 2024년 4월 문을 연 뒤 약 1년 5개월 만에 영업을 종료한 셈이다.

특히 최근 고지용이 이혼 후 건강 악화와 경제적 어려움 등을 언급하면서 식당 폐업을 비롯한 그의 사업가 행보도 다시 주목받고 있다.

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고지용은 젝스키스 활동을 마친 뒤 연예계를 떠나 오랜 기간 사업가로 활동했다. 2016년 인터뷰에서는 은퇴 후 2차전지 에너지 관련 사업에 매진했다고 직접 밝힌 바 있다.

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이후 사업 영역도 여러 차례 바뀌었다. 젊은 직원들과 크리에이티브 광고회사를 차려 광고 및 문화 사업에 뛰어들었고, 이후에는 부동산 개발 컨설팅과 기업 인수금융 등으로 영역을 넓혔다.

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고지용은 2023년 유튜브 채널을 통해 "'무한도전'에 나올 때는 광고대행사를 친구들과 같이했다"며 이후 부동산 개발 및 금융 분야에서 일하게 된 과정을 설명하기도 했다.

지난해 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 더욱 다양한 사업 이력을 털어놨다. 부동산 개발뿐 아니라 비데 등 여러 분야에 도전했다는 것. 이 과정에서 받은 스트레스로 신경안정제를 처방받았다고 밝히기도 했다.

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부동산 관련 금융업을 하던 당시에는 시장 상황이 어려워지면서 또 다른 돌파구를 찾아야 했던 것으로 전해졌다. 고지용은 2024년 한 방송에서 "부동산 관련 금융 쪽 일을 하고 있는데 시장이 많이 경색됐다"고 밝히며 건강 관련 음식점을 운영하는 후배와 함께 일하게 된 근황을 전했다.

이후 샤브샤브 전문점 운영에 직접 뛰어들었다. 고지용은 서빙부터 설거지, 손님 응대까지 직접 하며 매장을 챙겼고, 자신의 부동산·금융 분야 경험을 살려 향후 사업 확장에도 힘을 보태겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

2차전지와 광고대행, 부동산 개발·금융, 비데 등 여러 사업을 거쳐 요식업까지 도전했지만, 방송을 통해 공개됐던 샤브샤브 식당은 결국 지난해 9월 문을 닫았다.

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이런 가운데 고지용은 최근 허양임과 양육비 및 아들 면접교섭 문제를 둘러싼 갈등을 공개했다.

고지용 측에 따르면 그는 허양임과 2024년 4월 24일 합의 이혼한 뒤 불과 보름여 만인 같은 해 5월 9일 간경화와 간경변, 쇼크 등으로 병원에 실려 갔다. 이후 약 2년 동안 여러 차례 입원하며 치료를 이어갔다는 설명이다.

이 과정에서 양육비 지급 문제도 불거졌다. 고지용은 미지급된 양육비를 분할 납부하게 해달라는 취지의 답변서를 두 차례 보냈다고 주장했다. 소속사 측은 고지용이 현재 건강을 회복하며 활동 재개를 준비하고 있으며 지난 8월부터 양육비 지급을 이행하고 있다고 밝혔다.

또한 양육비 문제와 함께 아들과의 면접교섭을 둘러싼 갈등도 수면 위로 떠올랐다.

고지용 측은 2024년 합의 이혼 이후 약 2년간 아들을 만난 횟수가 6차례 정도에 불과하다고 주장했다. 또 아들의 사진과 영상이 SNS 등에 노출되는 것을 중단해달라는 내용증명을 보냈지만 받아들여지지 않았다는 입장이다.

결국 고지용은 지난 16일 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 자녀 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 제기했다.

고지용은 소속사를 통해 "미지급된 양육비도 분할로 납부하게 해달라 두 번이나 내용증명에 답변서를 보냈지만 2026년 9월 5일 가처분 신청과 면접교섭권 심판 청구의 소를 제기해 더 이상 묵과할 수 없게 됐다"고 주장했다.

이어 "몸을 회복하고 사회인으로 돌아가기 위해 노력 중인 사람에게 대화 거부 및 소송을 진행한 것을 더는 참을 수가 없었다"고 밝혔다.

한편 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들을 얻었다. 이후 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 가족의 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았으나, 2024년 4월 합의 이혼했다. 두 사람의 이혼 사실은 지난 7월 뒤늦게 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com