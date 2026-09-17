심수봉, 결혼 33년만에 '라디오 PD' 남편 최초 공개…"짝사랑이었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] '신상출시 편스토랑' 심수봉의 남편이 방송 최초 공개된다.

17일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 '추석 특집'으로 꾸며진다. 이에 대한민국 가요계의 살아있는 전설이자 수많은 명곡을 탄생시킨 국민 싱어송 라이터 심수봉이 등장한다. 국민가수 심수봉의 일상이 예능 최초 공개될 전망. 특히 심수봉과 남편의 특별한 러브스토리도 만날 수 있다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

심수봉은 두 차례 결혼 실패를 딛고 1993년 당시 자신이 진행하던 MBC 라디오 '심수봉의 트로트 가요 앨범'의 PD였던 김호경과 세 번째 결혼을 해 아들 한 명을 낳았다.

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이날 공개되는 VCR 속 심수봉은 30년 넘게 살고 있는 집에서 '편스토랑' 제작진을 맞이했다. 본격 관찰 예능이 어색한 듯 "카메라가 이렇게 많아요?"라며 놀란 심수봉은 집안 곳곳을 소개하는가 하면 30년이 넘은 피아노를 연주하며 노래를 불러 감탄을 자아냈다. 그러던 중 심수봉이 "여보"라고 하자 한 남자가 등장했다. 바로 심수봉의 남편이었다.

심수봉과 함께 VCR을 함께 보던 심수봉의 조카 손주 손태진은 "우리 조부님 첫 공개인데…"라며 놀라움을 감추지 못했다. 방송 최초 공개된다는 심수봉의 남편은 조용히 지켜보고 있다가 아내에게 무언가 필요한 순간이면 재빠르게 달려와 아내를 챙겼다. 다정한 심수봉의 남편을 본 '편스토랑' 식구들은 "정말 사랑꾼이시다"라며 감탄했다는 전언.

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이어 식탁에 마주앉은 심수봉과 남편이 함께 이야기하는 러브스토리도 공개됐다. 심수봉과 남편은 라디오 DJ와 PD로 처음 만났다고. 심수봉은 "짝사랑이었다"라며 당시 남편에게 자신의 마음을 전하기 위해 특별한 곡을 직접 불러줬다고 밝혔다. 심수봉 부부의 사랑의 오작교가 된 심수봉의 명곡은 무엇일까.

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한편 심수봉의 또 다른 명곡 중의 명곡 '백만송이 장미' 탄생 비화도 공개됐다. '백만송이 장미'는 심수봉이 쓴 한 편의 드라마 같은 가사로 큰 사랑을 받았다. 그야말로 국민 애창곡으로 불리는 '백만송이 장미'가 세상에 나올 수 있었던 이야기를 꺼내며 심수봉은 "남편 덕분에…"라고 고마움을 전했다. '백만 송이 장미'의 탄생 비화는 '편스토랑' 본 방송에서 공개된다.

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49년 동안 주옥같은 명곡들을 만들어낸 국민가수 심수봉의 일상과 평소 식단, '10번 식사 중 8번은 먹는다'는 최애 메뉴까지 이 모든 것은 9월 17일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

olzllovely@sportschosun.com