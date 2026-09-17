홍진경, 딸 라엘에 면세 꿀팁 전수하다 현실 말다툼 “대꾸 좀” vs “성수동 팝업 가야 돼”

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 홍진경이 딸 김라엘에게 면세점 뷰티 정보를 알려주려다 뜻밖의 '현실 모녀 케미'로 웃음을 안겼다.

15일 오후 홍진경의 유튜브 채널에는 '홍진경이 라엘이에게 엄청 좋은 거 알려줄 때 특징'이라는 제목의 숏츠가 공개됐다.

영상에서 홍진경은 딸 김라엘에게 여행 전 챙겨볼 만한 뷰티 제품과 면세 쇼핑 정보를 설명했다. 설화수와 헤라, 에스트라 등 아모레퍼시픽 주요 브랜드의 단독 기획 상품을 비롯해 신세계면세점에서 진행 중인 '아모레 뷰티 X 신세계' 프로모션 혜택을 소개했다.

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설화수는 '윤조에센스 6세대 듀오'와 '에센셜 데일리 2종'을 함께 구성했고 헤라는 톤업 선크림과 쿠션 등 인기 포인트 혜택도 더해졌다. 신세계면세점은 아모레퍼시픽 포인트 연동 서비스를 도입해 포인트 연동 시 2000포인트, 첫 구매 시 3000포인트를 제공하며 구매 금액의 1%를 추가 적립해주는 이벤트를 진행한다.

정작 영상의 웃음 포인트는 따로 있었다. 홍진경이 열심히 정보를 설명하는 동안 김라엘이 별다른 반응을 보이지 않자 이를 지켜보던 PD가 "대꾸 좀…"이라며 라엘이에게 말을 걸었다. 이에 홍진경도 딸을 향해 "대꾸 좀 한마디 해주면 안 되니?"라며 호응을 유도했다.

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급기야 홍진경이 웃음을 터뜨리자 김라엘은 "빨리 좀 해. 나 성수동 팝업 가야 된다고"라며 다급하게 재촉해 현장을 폭소케 했다. 딸의 반응에 홍진경은 "성수동에 꿀단지 숨겨놨냐"고 받아치며 현실 엄마와 딸다운 티키타카를 보여줬다.

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한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘 양을 품에 안았고 결혼 22년 만에 합의 이혼한 뒤 현재 라엘 양을 돌보고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com