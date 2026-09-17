[속보] 숙행, '유부남 불륜 의혹' 법정서 졌다…"나도 피해자" 해명에도 1심 패소

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[스포츠조선 김준석 기자] 불륜 의혹을 부인하며 자신도 피해자라고 주장했던 트로트 가수 숙행이 상간녀 위자료 청구 소송 1심에서 패소했다.

17일 법조계에 따르면 수원지방법원 성남지원 민사7단독은 이날 A씨가 숙행을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 구체적인 위자료 액수는 알려지지 않았다.

이번 소송은 A씨가 지난 2025년 12월 JTBC '사건반장'을 통해 남편과 유명 트로트 가수의 불륜 의혹을 제기하면서 알려졌다.

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당시 A씨는 "남편이 유명 트로트 가수와 외도한 뒤 집을 나가 동거하고 있다"고 주장했다. 이후 A씨가 지목한 트로트 가수의 정체가 숙행으로 알려지며 파장이 일었다.

논란이 확산하자 숙행은 상대 남성으로부터 이미 혼인 관계가 파탄 났다는 말을 듣고 교제를 시작했다며 자신 역시 피해자라고 억울함을 호소했다.

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숙행은 "상대가 이혼을 전제로 혼인 관계가 파탄 났다고 밝혀 교제를 시작했다"며 "해당 내용이 사실과 다르다는 것을 알게 된 뒤 관계를 정리했다"고 해명했다.

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이어 "모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히도록 하겠다"고 강조했다. 그러나 1심 재판부는 A씨의 청구를 일부 받아들이면서 숙행에게 위자료 지급 책임이 있다고 판단했다.

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소송 과정도 순탄치 않았다. 해당 소송은 방송을 통해 의혹이 알려지기 전인 2025년 9월 처음 접수됐지만, 숙행 측이 3개월 넘게 대응하지 않으면서 재판부가 무변론 판결 선고 절차를 진행하기도 했다.

민사소송에서는 피고가 정해진 기간 안에 답변서를 제출하지 않으면 원고의 주장을 인정한 것으로 보고 변론 없이 판결을 선고할 수 있다.

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숙행은 이후 법률대리인을 선임해 소송위임장을 제출했고, 이에 따라 정식 변론 절차가 시작됐다. 재판부는 총 세 차례 변론을 진행한 뒤 지난 8월 20일 변론을 종결했다.

"혼인 관계가 이미 파탄 난 것으로 알고 교제했다"는 숙행 측의 해명과 A씨 측 주장이 법정에서 맞선 가운데 재판부는 결국 A씨의 손을 일부 들어줬다. 숙행 측의 항소 여부는 아직 알려지지 않았다.

narusi@sportschosun.com