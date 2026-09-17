박위와 다르네..티파니, 원샷한솔 만나자마자 "팔꿈치 잡으세요" 특별한 배려에 감동

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[스포츠조선 정유나 기자] 시각장애인 유튜버 원샷한솔이 소녀시대 멤버 티파니 영과의 만남 후기를 전한 가운데, 시각장애인을 세심하게 배려한 티파니의 행동이 눈길을 끌고 있다.

원샷한솔은 16일 자신의 SNS에 "토리네로 찾아와주신 귀하신 손님"이라며 티파니와 함께 촬영한 사진과 후기를 공개했다.

공개된 사진에는 원샷한솔과 티파니가 나란히 앉아 사진을 찍는 모습이 담겼다. 티파니는 원샷한솔과 셀카를 찍으며 손가락 하트 포즈를 취하는 등 밝은 표정으로 촬영에 임했다. 반려견 토리와 함께한 모습도 눈길을 끌었다.

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원샷한솔은 티파니의 세심한 배려를 언급했다. 그는 "처음 만나자마자 팔꿈치를 잡게 해주시며 시각장애인 안내보행을 알고 계셔서 놀랐습니다"라고 전했다.

이어 "눈이 안보이기 전부터 얼굴을 알고 있었던 티파니님께 현재의 얼굴을 여쭤봤더니 더 예뻐지셨다고 하더라구요?ㅎㅎ"라며 티파니와 나눈 대화도 소개했다.

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일상에서 시각장애인이 겪는 불편함에 대해서도 이야기를 나눴다. 원샷한솔은 "음료수 캔의 점자가 음료라고만 써있는 것에도, 버스가 말을 하지 않아 시각장애인이 타기 어렵다는 것에도 같이 공감하며 너무나 유쾌하게 반응을 해주셨어요"라고 밝혔다.

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반려견 토리에게 보인 티파니의 반응도 전했다. 그는 "토리가 개인기를 할 때마다 아주 큰 리액션까지ㅋㅋㅋ"라며 "직접 노래도 불러주시고, 신곡도 처음으로 들려주셔서 감사합니다. 함께 있는 시간동안 귀가 즐거웠답니다"라고 덧붙였다.

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티파니가 원샷한솔과의 촬영을 앞두고 시각장애인 안내보행을 미리 숙지하고 만남에 임했다는 점도 눈길을 끈다. 처음 만난 자리에서 자연스럽게 팔꿈치를 내어주는 방식으로 안내보행을 했다는 것이 원샷한솔의 설명이다.

이 같은 모습은 유튜버 박위가 과거 원샷한솔을 대했던 모습과 비교되며 눈길을 끌고 있다. 앞서 2022년 박위와 원샷한솔이 함께한 유튜브 콘텐츠에서 박위가 원샷한솔에게 "너 다 보이잖아", "주작 아닌 거 인정할게" 등의 발언을 한 장면이 온라인에서 다시 언급된 바 있다.

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당시 해당 발언을 두고 일부 누리꾼들은 시각장애인을 대하는 방식이 적절했는지를 두고 지적을 내놓기도 했다. 서로 다른 두 만남에서 시각장애인 안내와 관련해 대비되는 장면이 온라인에서 함께 주목받고 있다.

jyn2011@sportschosun.com