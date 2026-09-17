김흥국, 충격 근황 "머리 다 빠져"..기러기父→정치 활동에 "스트레스 상당"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 김흥국이 오랜 탈모 고민을 털어놓으며 가감 없이 민머리를 공개해 눈길을 끌었다.

김흥국은 17일 "생애 처음 탈모 치료제 홍보 모델이 됐다"며 근황을 전했다. 줄곧 모자를 착용해왔던 그는 이날 가감 없이 민머리를 드러내 눈길을 끌었다.

한때 풍성했던 머리카락을 자랑했으나, '호랑나비' 데뷔 시절부터 겪어온 혼자만의 고민을 솔직하게 공개하며, 이번 모델 발탁을 새로운 인생 전환점으로 삼겠다는 각오를 밝혔다.

Advertisement

김흥국은 탈모 고민을 가진 사람들에게 자신의 경험을 털어놓으며 "나도 탈모 때문에 오랫동안 마음고생을 했다. 이번에는 탈모 치료제 모델까지 됐으니 전국의 탈모인들에게 희망을 주는 사람이 되고 싶다"고 전했다.

김흥국의 탈모와의 인연은 꽤 오래됐다. 그는 "80년대 초반 데뷔할 때만 해도 머리숱이 정말 많았다. 콧수염과도 잘 어울릴 정도였다"며 "그런데 '호랑나비'가 크게 히트하고 방송 활동이 정신없이 이어지면서 조금씩 머리가 빠지기 시작했다"고 회상했다.

Advertisement

이후 탈모는 김흥국에게 오랫동안 따라다닌 고민이 됐다. 약 10여 년 전 한 방송을 통해 탈모 사실과 가발 착용을 공개했고, 당시에는 가발 제품의 모델로도 활동했다. 하지만 최근 몇 년간은 더욱 심각한 스트레스까지 겹치면서 탈모 고민이 한층 커졌다는 것이 그의 설명이다.

Advertisement

김흥국은 "기러기아빠 생활도 했고, 여러 가지 사회적 이슈를 겪으면서 스트레스가 상당했다. 그러다 보니 머리가 정말 많이 빠졌다. 나중에는 머리가 거의 다 빠진 것처럼 느껴졌다"고 털어놨다.

Advertisement

한편 김흥국은 그간 보수 성향을 공개적으로 드러내며 정치 활동을 이어왔으나, 2025년 모든 정치 활동을 중단하고 "다시 본업으로 돌아가는 게 맞다"고 선언한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com