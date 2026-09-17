유부남과 부정행위 인정됐나…숙행, 상간녀 소송 패소→가수 복귀[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 트로트 가수 숙행이 상간 소송에서 패소했다.

수원지법 성남지원 민사7단독은 17일 A씨가 숙행을 상대로 제기한 상간녀 위자료 청구 소송 선고기일을 열었다.

이날 재판부는 원고(A씨) 일부 승소 판결을 내렸다.

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A씨는 2025년 12월 29일 방송된 JTBC '사건반장'을 통해 자신의 남편 B씨가 두 자녀까지 외면한 채 집을 나가 숙행과 동거 중이라고 주장했다. 해당 방송에서는 숙행으로 추정되는 여성이 B씨와 입을 맞추거나 포옹하는 등 진한 스킨십을 나누는 모습이 담긴 CCTV 화면이 공개돼 충격을 안겼다.

A씨는 "(숙행에게) 연락을 했으나 남편과는 친구 사이일 뿐이고 계속 연락하면 소속사를 통해 고소하겠다고 했다. 그런데 알고 보니 (숙행과 남편이) 같이 살고 있었고 스킨십도 했다. 내용증명을 보내기 전 마지막으로 남편을 돌려달라고 했으니 (숙행이) '내가 가지지도 않은 분인데 왜 그러냐'라며 연락하지 말라고 했다"고 주장했다.

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숙행 측은 "사실상 혼인관계는 파탄났고 법적으로 정리하는 단계만 남았다는 B씨의 말을 믿고 교제를 시작했다. B씨는 재산분할과 위자료 정리까지 다 끝났다고 했지만 사실이 아니었고, 이를 알자마자 관계를 중단하고 A씨에게 사과의 뜻을 전했다"는 입장을 밝혔다.

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B씨는 한 유튜브 채널을 통해 2024년 지인의 소개로 숙행을 만났고, 2025년 1월 A씨와 이혼을 전제로 별거하던 중 숙행과 부산 출장에 동행하며 가까워졌다고 밝혔다. 숙행에게 A씨와의 결혼생활이 사실상 끝났다고 말한 사실도 인정했다. 다만 동거설은 전면 부인했다.

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이 여파로 숙행은 출연 중이었던 프로그램에서 하차, 활동을 잠정 중단했다. 그는 30일 서울 목동 아르떼 서울 뮤즈홀에서 열리는 '팬들과 함께하는 특별한 시간, 다시 노래로' 공연 무대를 통해 다시 복귀한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com