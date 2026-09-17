휘브 유건, '내 아이돌은 공익근무요원' 주인공…차세대 연기돌 예약

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 휘브 유건이 차세대 연기돌의 탄생을 예고했다.

유건은 숏폼 드라마 '내 아이돌은 공익근무요원' 남자 주인공 강빈 역에 캐스팅 됐다.

'내 아이돌은 공익근무요원'은 대한민국 최고의 톱아이돌 강빈과 이제는 강빈이라면 질색하는 전직 열혈 팬 혜원이 시골 마을에서 사회복무요원과 그의 사수인 FM 공무원으로 만나 벌어지는 이야기를 그린 좌충우돌 로맨틱 코미디다. 스타와 팬의 관계에서 앙숙이 되어버린 두 남녀가 사사건건 부딪히며 서로를 알아가는 과정이 설렘과 웃음을 전달할 예정이다.

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유건이 맡은 강빈은 무대 위에서는 완벽하지만 평소에는 제멋대로인 유아독존 캐릭터다. 뜻밖의 논란에 휘말려 시골 주민센터의 사회복무요원으로 복무하게 된다. 까칠하면서도 어딘가 허술한 반전 매력을 유건이 어떻게 소화해낼지 기대를 모은다. 특히 유건은 신제 인기 보이그룹 휘브 멤버로 활약 중인 만큼, 실제 경험에서 오러나오는 완성도 높은 연기가 예상된다.

'내 아이돌은 공익근무요원'은 올해 공개될 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com