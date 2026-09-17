'결혼' 양나래 변호사, 신라호텔서 ♥남편 실루엣 공개 "내향형 연상"

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[스포츠조선 조민정 기자] '이혼숙려캠프'로 얼굴을 알린 양나래 변호사가 서울 신라호텔에서 결혼식을 올리고 품절녀 대열에 합류했다.

양나래 변호사는 지난 16일 자신의 SNS에 "내 생에 가장 행복했던 26.9.13"이라는 글과 함께 본식 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 양나래 변호사는 서울 신라호텔 영빈관의 야외 정원을 배경으로 순백의 웨딩드레스를 입고 환하게 웃고 있다. 길게 늘어진 베일과 풍성한 드레스 자락에 핑크와 오렌지빛 꽃장식까지 더해져 화려하면서도 로맨틱한 분위기를 완성했다. 옆에는 턱시도를 갖춰 입은 신랑도 함께했다. 얼굴은 가려졌지만 두 사람은 꽃길을 배경으로 나란히 포즈를 취하며 행복한 분위기를 드러냈다.

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양나래 변호사는 지난 13일 서울 신라호텔 영빈관에서 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다. 이날 결혼식에는 방송을 통해 인연을 맺은 박세미와 서동주 등이 참석했으며 '이혼숙려캠프'에서 함께 호흡을 맞추고 있는 박하선은 "꽃길만 걸으세요"라는 문구가 적힌 화환으로 축하를 전했다.

앞서 양나래 변호사는 지난 7월 결혼 소식을 직접 알렸다. 당시 그는 "다가오는 9월 평생을 함께할 소중한 동반자를 만나 결혼하게 됐다"며 예비신랑을 소개했다. 신랑에 대해서는 "굉장히 내향형이고 연상"이라고 밝힌 바 있다. 이어 "가치관이 참 잘 맞는다. 저는 열정적이고 도덕적 관념이 투철한 것을 좋아한다"며 결혼을 결심하게 된 이유도 전했다.

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또 다른 방송에서는 남편이 노출을 부담스러워하는 성격이라며 "감정 상하지 않고 대화가 잘 통하는 사람"이라고 설명하기도 했다. 이혼 사건을 전문으로 다뤄온 변호사라는 점에서도 그의 결혼 소식은 관심을 모았다. 양나래 변호사는 앞서 결혼에 대해 "서로를 책임지는 관계"라고 정의하며 상대방 역시 그 책임을 다할 것이라는 믿음이 생겨 결혼을 결심했다고 밝힌 바 있다.

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양나래 변호사는 현재 법률사무소 나래 대표 변호사로 활동 중이다. JTBC '이혼숙려캠프'를 비롯해 '혓바닥 종합격투기 세치혀', '원탁의 변호사들' 등 여러 방송에 출연하며 직설적인 법률 조언으로 인지도를 높였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com