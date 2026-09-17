'송가인 보유 지역' 진도 좋겠네…'트롯여제' 고향사랑 대폭발

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[스포츠조선 백지은 기자] '트로트 여제' 송가인이 고향 사랑을 제대로 보여줬다.

송가인은 12일 전라남도 진도에서 열린 '2026 명량대첩축제'를 찾았다. 그는 '명량 트로트의 밤' 무대에 올라 '가인이어라' '오늘같이 좋은 날' '엄마 아리랑' 등의 대표곡부터 신곡 '꽃이 아니면 어떤가'까지 열창했다. 관객들은 떼창과 떼춤으로 화답, 축제 분위기를 뜨겁게 끌어올렸다.

또 송가인은 팬사인회까지 개최, 직접 팬들과 이야기를 나누고 사인을 해주며 가깝게 호흡했다.

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이에 송가인의 공식 팬카페 어게인 회원들은 이날 진도군에 고향사랑기부금 1700만원과 인재육성 장학금 500만원을 전달, 훈훈함을 더했다. 송가인의 고향인 진도의 지역 발전과 미래 인재 육성을 위해 팬들이 자발적으로 뜻을 모으면서 아티스트의 고향 사랑이 팬들의 고향 나눔으로 확장되는 선순환을 만들어낸 것이다.

송가인은 최근 진도군 홍보모델로 재위촉됐다. 그는 진도의 관광과 문화예술, 농수산물 등 지역의 다양한 매력을 알리는 '진도 대표 얼굴'로서 활약할 예정이다.

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송가인은 '꽃이 아니면 어떤가'로 색다른 변신을 시도, 호평을 받고 있다. 또 SBS 예능 '제철리 마을회관'을 통해 남다른 예능감을 뽐내며 시청자들의 사랑을 받고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com