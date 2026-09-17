'변요한♥' 티파니, 진짜 인성…박위는 조롱한 원샷한솔 만나자 팔꿈치 내밀어[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 소녀시대 티파니의 진짜 인성이 공개됐다.

시각장애인 유튜버 원샷한솔은 16일 "토리네로 찾아와 주신 귀하신 손님"이라며 티파니와 함께 찍은 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 티파니는 원샷한솔의 반려견 토리를 품에 안고 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습이다.

원샷한솔은 "처음 만나자마자 팔꿈치를 잡게 해주시며 시각장애인 안내보행을 알고 계셔서 놀랐다. 눈이 안 보이기 전부터 얼굴을 알고 있었던 티파니님께 현재의 얼굴을 여쭤봤더니 더 예뻐지셨다고 하더라"라고 칭찬했다.

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이어 "음료수 캔의 점자가 음료라고만 써있는 것에도, 버스가 말을 하지 않아 시각장애인이 타기 어렵다는 것에도 같이 공감하며 너무나 유쾌하게 반응해주셨다. 토리가 개인기를 할 때마다 아주 큰 리액션까지. 직접 노래도 들러주시고 신곡도 처음으로 들려주셔서 감사하다. 함께 있는 동안 귀가 즐거웠다"고 고마워했다.

티파니의 배려는 최근 논란이 됐던 유튜버 박위의 태도와는 180도 다른 만큼, 팬들은 더욱 큰 박수를 보냈다.

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자신을 도와주려던 공익근무요원을 저격해 비난을 받았던 박위는 3년 전 원샷한솔과의 콘텐츠에서 보여줬던 비매너 행동으로 더 큰 반발에 부딪혔다. 2023년 원샷한솔은 박위를 글램핑에 초대했다. 원샷한솔은 직접 박위의 휠체어를 밀어줬는데, 박위는 "안 보이는데 이게 가능하냐. 나 진짜 여기서 너 확인할 거다"라고 말했다. 또 원샷한솔이 잔디밭 길을 걸으며 "풀로 바뀌었다"고 하자 박위는 "어떻게 알았냐. 너 솔직히 말해라. 그냥 다 보이잖아"라고 답했다. 글램핑을 하며 고기를 구울 때는 원샷한솔의 서툰 가위질을 보고 "내가 진짜 너 주작 아닌 거 인정하겠다"고 하더니, 원샷한솔이 쌈을 싸자 "너 진짜 보이는 거 같다"고 했다.

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이에 네티즌들은 시각장애인을 존중하지 않는 태도라고 지적했다.

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티파니는 디즈니+ 오리지널 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺은 배우 변요한과 지난해 12월 공개 열애를 시작, 올해 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com