"와우!" 깜짝 놀란 현빈, ♥손예진 친필 사인 타투로 새긴 팬에 '찐 감탄'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 손예진의 친필 사인을 팔에 문신으로 새긴 해외 팬이 이번에는 손예진의 남편 현빈과 만나는 데 성공했다. 현빈에게 직접 문신까지 보여준 팬은 "내 인생이 완성됐다"며 벅찬 소감을 전했다.

최근 한 해외 팬은 자신의 SNS를 통해 현빈과 만난 영상과 사진을 공개하며 "나의 '빈진'(BinJin) 꿈이 이뤄졌다. 아직도 떨린다"고 감격했다. '빈진'은 현빈과 손예진을 함께 부르는 해외 팬들의 애칭이다.

공개된 영상에서 팬은 현빈을 만나 자신의 팔을 내밀었다. 팔에는 손예진에게 직접 받은 친필 사인이 문신으로 새겨져 있었다.

Advertisement

아내 손예진의 사인이 문신으로 남아 있다는 사실을 알게 된 현빈은 팬의 팔을 유심히 바라본 뒤 놀란 듯 "와우(Wow)"라고 반응했다. 이후 팬의 요청에 함께 사진을 찍어주는 등 다정한 팬서비스도 보여줬다.

팬은 "현빈을 만난 것은 현실이 아닌 것처럼 느껴졌다"며 "손예진이 사인해준 나의 '사랑의 불시착' 타투까지 그에게 보여줄 수 있었다. 평생 마음속에 간직할 순간"이라고 밝혔다.

Advertisement

이어 "내 인생은 완성됐다"고 벅찬 마음을 드러낸 뒤, 한국어로 "현빈님, 이렇게 따뜻하게 대해주시고 제 곁에 잠시 멈춰주셔서 정말 감사합니다. 평생 잊지 못할 순간이에요"라고 감사 인사를 전했다.

Advertisement

특히 현빈까지 놀라게 한 이 문신에는 손예진과의 특별한 사연이 담겨 있다.

Advertisement

해당 팬의 남다른 팬심은 앞서 지난 4월 국내 온라인 커뮤니티 등을 통해 알려지며 한 차례 화제를 모았다. 평소 손예진을 자신의 '인생 아이콘' 중 한 명으로 꼽아온 이 팬은 손예진이 영화제 참석을 위해 이탈리아 베니스를 찾았을 당시 현지를 찾아 직접 만남에 성공한 것으로 전해졌다.

당시 팬은 종이나 사진이 아닌 자신의 팔에 손예진의 친필 사인을 받았다. 이후 소중한 사인이 지워지는 것을 막기 위해 손예진이 직접 남긴 사인의 위치와 모양을 그대로 타투로 새겼다.

Advertisement

특히 팬은 해당 문신을 손예진과 현빈의 대표작인 tvN '사랑의 불시착' 타투라고 직접 소개했다. 공개된 모습에는 작품을 떠올리게 하는 문구와 함께 손예진의 친필 사인이 담겨 있어 남다른 팬심을 짐작하게 했다.

한편 현빈과 손예진은 2018년 영화 '협상'에서 처음 연기 호흡을 맞춘 뒤 tvN 드라마 '사랑의 불시착'에서 재회했다. 이후 실제 연인으로 발전한 두 사람은 2022년 3월 결혼했으며 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

olzllovely@sportschosun.com