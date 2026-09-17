'강경준♥ 용서' 장신영, '살림의 여왕'이었는데.."요즘 요리 놨다, 주 6일 운동 중"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 장신영이 자기 관리로 채운 최근 근황을 전했다.

16일 방송인 조수빈 유튜브 채널에는 조수빈이 장신영과 신축 아파트 모델하우스를 방문한 영상이 공개됐다.

이날 조수빈은 아파트 홍보 모델 장신영과 모델하우스를 둘러보는 시간을 가졌다. 장신영은 부엌에 들어섰을 때 수납장을 보고 "이런 건 정리하기 너무 좋다. 저는 정리하는 걸 너무 좋아한다. 정리를 하면 마음의 안정이 된다"라고 말했다.

Advertisement

그러자 조수빈은 "밑반찬 등 요리를 잘하시는 모습을 몇 번 봤다"라고 말했다. 장신영은 지난해 KBS2 '신상출시 편스토랑'을 통해 요리 금손임을 인증해 화제를 모았다. 그는 "밑반찬 8종류는 기본으로 하고 화구 3개를 돌리고 요리한다"라며 살림의 여왕 면모를 뽐냈던 바다.

장신영은 "(요리는) 예전보다 덜하는 편이다. 요즘은 제가 좀 요리를 놨다"라고 털어놔 눈길을 끌었다. 조수빈이 "요리를 좋아하지만 워낙 바빠서?"라고 묻자 장신영은 고개를 끄덕였다.

Advertisement

그런가 하면 장신영은 운동 이야기가 나오자 "제가 쉬고 있다 보니, 쉬는 동안 거의 주 6회를 했다. 아침 루틴이 됐다"라며 달라진 운동 루틴도 언급했다. 아이가 등교한 후 아파트 단지 내 헬스장에서 러닝을 한 후 필라테스나 요가까지 한다고.

Advertisement

조수빈은 "저와 루틴은 비슷한데 왜 결과물이 다른가. 저도 거의 매일 운동하는데 역시 유전자가 제일 중요한 것 같다"라며 부러운 눈빛을 보였다.

Advertisement

한편 장신영은 아들을 1명 둔 상태에서 2018년 배우 강경준과 재혼했다. 이듬해 둘째 아들을 출산하고 예능에 동반 출연하며 큰 사랑을 받았지만 2023년 강경준이 불륜 논란에 휩싸이며 시련을 겪었다.

이후 장신영은 "남편과 많은 이야기를 나눴다. 수없이 자책하고 반성했다. 차마 글로 옮기기 어려운 고통의 시간을 보냈지만, 저희는 오직 아이들을 위해 다시 한 가정 안에서 살아가려 한다"라며 강경준을 용서하는 모습을 보였다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com