'박위 논란' 속 ♥송지은에 악플 폭탄...복귀 방송 댓글창 전격 폐쇄

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 송지은이 남편인 유튜버 박위를 둘러싼 논란 속에서 방송 활동을 재개했지만, 해당 영상에 악성 댓글이 쏟아지면서 댓글창이 결국 폐쇄됐다.

17일 현재 CBS TV 유튜브 채널 '새롭게 하소서'에 공개된 진성애 권사 편 영상에는 '댓글이 사용 중지되었습니다'라는 안내 문구가 표시돼 있다.

앞서 지난 14일 공개된 해당 영상에는 어린 아들을 먼저 하늘나라로 떠나보낸 진성애 권사가 출연했다. 이날 진행은 주영훈과 송지은, 이정수가 맡았다.

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'새롭게 하소서'는 주영훈을 중심으로 박요한, 송지은, 이정수, 여니엘 등이 번갈아 진행을 맡는 기독교 간증 프로그램이다.

이날 진성애 권사는 큰아들을 먼저 떠나보내야 했던 아픔을 털어놓으며 눈물을 흘렸다. 사연을 듣던 송지은 역시 감정을 주체하지 못하고 눈물을 쏟았다.

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특히 이번 방송은 남편 박위를 둘러싼 논란 이후 송지은이 모습을 드러냈다는 점에서 관심을 모았다.

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박위는 최근 KTX 낙상 사고 당시 CCTV 영상을 공개했다가 사생활 침해와 책임 전가 논란에 휩싸인 뒤 활동을 중단하고 침묵을 이어가고 있다.

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이런 가운데 송지은이 방송에 복귀하자 영상 댓글창에는 "남편 일부터 제대로 마무리하고 나오라"는 취지의 비난이 이어졌다.

간증 내용이나 출연자의 사연과 관계없이 박위의 논란을 언급하며 송지은을 공격하는 댓글도 다수 달렸다.

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이후 해당 영상의 댓글 기능은 중지됐다. '새롭게 하소서' 제작진이 댓글창 폐쇄 이유를 공식적으로 밝히지는 않았지만, 악성 댓글이 이어진 뒤 기능이 중지된 만큼 출연자와 사연자를 보호하기 위한 조치로 보인다.

앞서 박위는 KTX 승강장에서 휠체어와 함께 넘어지는 사고를 당한 뒤 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널에 공개했다. 그러나 영상에 다른 승객의 모습이 충분히 가려지지 않은 채 노출되면서 비판이 일었다.

또한 사고 책임을 주변에 돌리는 듯한 영상 구성과 발언을 두고도 논란이 확산했다. 박위는 이후 해당 영상을 삭제하고 사과했지만, 과거 콘텐츠까지 잇따라 재조명되며 비판 여론이 계속됐다.

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남편 박위가 별다른 활동 없이 침묵을 지키는 사이 방송에 복귀한 송지은이 대신 악성 댓글을 떠안게 된 가운데, 제작진은 댓글창을 닫는 것으로 추가적인 논란 확산을 차단했다.

한편 박위와 송지은은 지난 2024년 10월 결혼식을 올렸다.

narusi@sportschosun.com