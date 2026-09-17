안은진, “예뻐해 주세요” 감독에 부탁했다 시끌…“용기”vs“이기적” 엇갈린 반응[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 안은진이 MBC 드라마 '연인' 촬영 당시 감독에게 "저 좀 예뻐해 주세요. 저는 사랑받아야 잘되는 사람이에요"라고 직접 부탁했던 일화를 공개한 뒤 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다. 힘든 상황을 숨기지 않고 도움을 요청한 점을 두고 "용기 있다"는 반응이 나오는 반면 "감독에게 정서적 배려까지 요구한 것은 이기적으로 보일 수 있다"는 지적도 맞서고 있다.

안은진은 최근 유튜브 채널 '요정재형'에 출연해 '연인' 촬영 초반 겪었던 부담감을 털어놨다. 당시 일부 시청자들 사이에서 미스캐스팅 반응이 나왔고 전작 '나쁜엄마' 촬영 중 겪은 안면마비 후유증까지 겹치면서 자신감이 크게 떨어졌다고 밝혔다.

안은진은 당시를 떠올리며 "정답은 늘 정공법이라고 생각한다. 나를 다 까고 솔직하게 부딪히는 것밖에 답이 없었다"고 말했다. 이어 현장 감독에게 직접 "저 좀 예뻐해 주세요. 저는 사랑받아야 잘되는 사람이에요"라고 부탁했다고 고백했다. 자신을 사랑해주지 않으면 자존감이 차지 않는다며 도와달라는 취지로 먼저 손을 내밀었다는 설명이다.

Advertisement

감독 역시 안은진의 요청을 받아들였다. 이후 대본을 함께 살펴보며 연기를 도왔고 안은진은 작품 후반으로 갈수록 유길채 역에 완전히 녹아들었다는 평가를 받았다. 결과적으로 '연인'은 안은진의 대표작 중 하나로 자리 잡았다.

하지만 해당 발언이 온라인에서 확산되면서 반응은 뚜렷하게 갈렸다.

Advertisement

긍정적인 쪽에서는 "자존심 세우지 않고 먼저 도움을 청한 게 대단하다", "본인이 어떤 환경에서 잘하는지 정확히 알고 있는 것", "배우와 감독이 좋은 결과를 위해 소통한 과정일 뿐"이라는 반응이 나왔다.

Advertisement

반면 불편함을 드러낸 의견도 적지 않았다. "감독이 배우의 자존감까지 채워줘야 하느냐", "여러 배우와 스태프가 함께 있는 현장에서 한 사람만 특별히 예뻐해 달라고 하는 건 부담스러울 수 있다", "프로라면 사랑받아야 잘된다는 표현은 이기적으로 들릴 수 있다"는 반응이다.

Advertisement

일각에서는 안은진의 발언 자체보다 당시 상황을 함께 봐야 한다는 의견도 나왔다. 실제로 안은진은 '연인' 촬영 초반 심리적으로 크게 위축돼 있었고 건강 문제까지 겹친 상태였다고 설명했다. 이 때문에 단순한 애정 요구가 아니라 연기를 이어가기 위한 도움 요청에 가까웠다는 해석도 나온다.

반대로 아무리 힘든 상황이었다 해도 현장 전체가 한 배우의 감정 상태에 맞춰 돌아갈 수는 없다는 지적도 이어졌다. 같은 말을 두고 '솔직한 자기 인식'과 '과한 요구'라는 정반대 평가가 동시에 붙은 이유다.

Advertisement

안은진은 '슬기로운 의사생활'의 추민하 역으로 대중적인 인지도를 높였고 이후 '연인'을 통해 주연 배우로 확실히 자리 잡았다.

한편 안은진은 현재 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애'에서 서강준과 호흡을 맞추고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com