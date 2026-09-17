동현배, 오디션 500번·알바 전전한 무명에도 "동생 태양 돈 빌린적 없다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 빅뱅 태양의 친형이자 배우 동현배가 20년 넘게 품어온 속내를 털어놨다.

지난 16일 유튜브 채널 '무명배우 동현배'에는 '20년간 갇혀 살았습니다'라는 제목의 첫 영상이 공개됐다. 영상에서 동현배는 배우로 살아온 시간과 동생 태양의 형으로 알려진 삶에 대한 솔직한 심경을 전했다.

동현배는 학창 시절 공부를 잘했고 학생회장도 맡았지만, 당시 동생 동영배(태양)는 가수를 준비하던 연습생이었다고 회상했다. 그는 "집에서 예술은 한 명만 하자는 분위기가 있었다"며 뒤늦게 뮤지컬을 보고 배우의 꿈을 갖게 됐다고 밝혔다.

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이후 그는 배우의 길을 걸으며 수많은 오디션에 도전했다. 동현배는 "26살 때는 대학교 졸업 작품까지 다 찾아다니며 프로필을 돌렸다"며 "500번 이상 오디션을 봤다"고 말했다. 이어 "'범죄도시'나 '내부자들' 같은 작품 오디션도 봤다"며 "연기밖에 없으니까 언젠가 증명할 수 있을 것이라는 생각으로 버텼다"고 털어놨다.

생활고도 있었다. 그는 "연기만 한 것이 아니라 알바도 많이 했다"며 "제라또 가게에서 일하기도 했고, 연기 학원 강사와 개인 레슨도 했다"고 밝혔다. 다만 "힘들 때쯤 일이 생기고 또 힘들 때쯤 일이 생겼다"며 버틸 수 있었던 시간을 돌아봤다.

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특히 동생 태양과 관련된 질문에는 담담하면서도 진솔한 답변을 내놨다. 동현배는 "어머니에게 돈을 빌린 적은 있지만 동생에게는 빌린 적이 없다"며 "동생이기 때문이다. 동생은 세상 끝에도 지키고 싶은 존재"라고 말했다.

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그는 평소 자신이 '태양의 형'으로 소개되는 것에 대해서도 생각을 밝혔다. 동현배는 "친한 친구도 사석에서 나를 소개할 때 '태양 형이야'라고 한다"며 "사실이니까 신경 쓰지 않았다"고 말했다. 하지만 한 지인이 "친한 친구라면 '배우 동현배'라고 소개해야 하는 것 아니냐"고 말한 뒤 생각이 달라졌다고 털어놨다.

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이어 "솔직히 저도 알게 모르게 '태양 형'이라는 프레임 속에 있었다"며 "이건 하면 안 되고 저건 하면 안 된다는 생각이 있었다. 나만의 피해가 아니라 가족은 내가 지켜야 하는 존재였기 때문"이라고 말했다. 그러면서 "알게 모르게 20년을 그렇게 살았던 것 같다"고 고백했다.

동현배는 "이곳에서는 솔직하게 해보고 싶다"며 "아무런 프레임 없이 온전히 나 자신으로 받아들여졌으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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한편 동현배는 2006년 영화 '사랑 따윈 필요 없어'로 데뷔해 드라마 '나쁜 녀석들', '슬기로운 감빵생활', '빈센조' 등에 출연했다. 최근에는 연극 무대와 독립영화 등을 오가며 꾸준히 연기 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com