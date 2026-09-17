박위는 침묵, 송지은에게 악플 쇄도…비난의 화살 잘못 향했다

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 박위를 둘러싼 논란의 책임이 아내인 가수 송지은에게까지 향하고 있다.

박위의 대응을 비판할 수는 있지만, 논란에 관여하지 않은 송지은의 방송 활동까지 문제 삼는 '연좌제식 악플'은 지나치다는 지적이다.

17일 현재 CBS TV 유튜브 채널 '새롭게 하소서'에 공개된 진성애 권사 편 영상은 댓글 기능이 중지된 상태다. 영상 하단에는 '댓글이 사용 중지되었습니다'라는 안내 문구가 표시돼 있다.

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지난 14일 공개된 해당 영상에는 어린 아들을 먼저 하늘나라로 떠나보낸 진성애 권사가 출연했다. 이날 진행은 주영훈과 송지은, 이정수가 맡았다.

진성애 권사는 큰아들을 잃은 아픔과 이를 신앙으로 견뎌온 시간을 털어놓으며 눈물을 흘렸다. 사연을 듣던 송지은 역시 감정을 주체하지 못하고 눈물을 쏟았다.

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그러나 영상이 공개된 뒤 댓글창에서는 정작 진성애 권사의 사연이 아닌 송지은의 남편 박위가 소환됐다. 일부 이용자는 "남편 일부터 제대로 마무리하고 방송에 나오라"는 취지의 댓글을 남기며 송지은의 방송 복귀를 비난했다.

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박위가 최근 KTX 낙상 사고 CCTV 공개 논란 이후 침묵을 이어가고 있다는 이유에서다. 박위의 해명과 후속 대응이 충분하지 않다고 판단한 일부 이용자들이 아내인 송지은에게 대신 책임을 요구한 셈이다.

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방송 내용과 무관한 악성 댓글이 이어진 뒤 해당 영상의 댓글 기능은 중지됐다. '새롭게 하소서' 제작진이 댓글창 폐쇄 이유를 공식적으로 밝히지는 않았지만, 출연자와 사연자를 보호하기 위한 조치로 풀이된다.

박위를 향한 비판과 송지은의 방송 활동은 구분할 필요가 있다. 박위는 문제의 CCTV 영상을 공개하고 콘텐츠를 제작한 당사자지만, 송지은이 해당 영상의 공개나 제작 과정에 관여했다는 사실은 알려지지 않았다.

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그럼에도 부부라는 이유만으로 송지은에게 "남편 문제부터 해결하라", "박위를 사과시키고 나오라"고 요구하는 것은 책임의 범위를 지나치게 확장한 비난이다. 배우자의 논란을 이유로 송지은에게까지 해명과 활동 중단을 요구하는 것은 사실상 연좌제식 공격과 다르지 않다.

더욱이 해당 영상은 자녀를 먼저 떠나보낸 어머니가 자신의 아픔을 고백하는 간증 콘텐츠였다. 박위와 무관한 출연자의 이야기가 담긴 영상까지 논란의 장으로 변하면서 정작 사연의 주인공과 방송의 메시지는 뒤로 밀려났다.

앞서 박위는 KTX 승강장에서 휠체어와 함께 넘어지는 사고를 당한 뒤 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널에 공개했다. 그러나 영상에 다른 승객의 모습이 충분히 가려지지 않은 채 노출됐고, 사고 책임을 주변에 돌리는 듯한 구성과 발언이 담겼다는 지적이 나오면서 논란이 확산했다.

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박위는 이후 영상을 삭제하고 사과했지만, 과거 콘텐츠까지 잇따라 재조명되며 비판 여론은 계속됐다. 최근에는 별다른 활동 없이 침묵을 지키고 있다.

박위의 영상 공개와 대응을 비판하고 추가 해명을 요구하는 것은 가능하다. 그러나 그 비판이 논란 당사자가 아닌 송지은에게 향하는 순간 정당성을 잃는다. 부부라고 해서 한 사람이 배우자의 모든 행동과 논란에 공동 책임을 져야 하는 것은 아니다.

박위는 박위이고, 송지은은 송지은이다. 남편이 논란에 휩싸였다는 이유만으로 아내에게도 침묵과 활동 중단을 강요하는 것은 도를 넘었다. 결국 관련 없는 방송의 댓글창까지 닫게 만든 '대리 비난'이 누구를 위한 것인지 돌아볼 필요가 있다.

한편 박위와 송지은은 지난 2024년 10월 결혼했다.

narusi@sportschosun.com