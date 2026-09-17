"아빠 유전자 제대로" 이시언, 子 품에 안고 행복..'붕어빵 부자' 탄생

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이시언·서지승 부부가 아들 솔민 군과 함께한 단란한 가족사진을 공개했다.

17일 이시언과 서지승이 함께 운영하는 계정에는 세 식구의 행복한 순간을 담은 사진 여러 장이 올라왔다.

공개된 사진에는 솔민 군이 태어나기 전 만삭의 모습으로 카메라 앞에 선 서지승과 예비 아빠가 된 이시언의 모습이 담겼다. 서지승은 당시 사진과 함께 "엄마 뱃속시절, 다음날이 뿅하고 태어났지"라고 적었다.

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이어 예비 아빠 이시언의 긴장된 모습도 공개했다. 서지승은 "엄청 긴장했던 아빠?? 바들바들, 떨지마요 아빠"라고 덧붙이며 출산을 앞둔 당시의 설렘과 긴장감을 떠올렸다.

또 다른 사진에서는 이시언이 자신을 쏙 빼닮은 아들 솔민 군을 품에 안고 있는 모습이 담겼다. 아들을 바라보는 이시언의 얼굴에는 행복하면서도 벅찬 감정이 고스란히 드러났다.

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서지승은 해당 사진에 "조리원에서 떨리는 손으로 우유를 먹여주던 아빠"라며 "사진은 찍고 있지만 온 신경은 나에게로. 아빠랑 아이컨택"라고 적어 당시 이시언의 모습을 전했다.

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사진 속 이시언은 한 손으로 아들을 조심스럽게 안은 채 솔민 군에게 시선을 떼지 못하고 있다. 아들을 향한 아빠의 애틋한 마음이 사진을 통해 고스란히 전해져 눈길을 끈다.

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한편 이시언과 서지승은 2021년 결혼했으며, 지난 5월 첫아들 솔민 군을 품에 안아 많은 축하를 받았다.

jyn2011@sportschosun.com