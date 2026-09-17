'16세 연하와 결혼설' 지상렬, 건강 어쩌나.."통풍·혈압약 복용, 약 가방 들고다녀"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 지상렬이 통풍약과 혈압약을 복용 중이라고 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '양락1번지'에는 최양락, 지상렬, 권재관, 김승진이 함께 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 지상렬은 최양락에게 "형님은 새벽에 몇 번 일어나시냐. 저는 4~5번 일어나는데 안 좋은 거다"라고 말했다. 이어 "통풍약과 혈압약을 먹으니까 이뇨를 해줘야 한다"라며 건강 상태를 언급했다.

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그러자 최양락은 "한 번은 같이 술을 마셨는데 가방을 들고 왔더라. 약이었다"라며 지상렬이 약 가방을 들고 온 모습을 떠올렸다.

지상렬은 "반세기 정도 살면..."이라고 말하다가 자신이 먹는 약봉지를 꺼냈다. 이어 "하루에 한 번 먹는 거다. 저한테는 비타민 개념이다. 의사 선생님들이 약이 예전처럼 세거나 과다하지 않다고 하더라. 안 먹고 매일 불안해하는 것보다 먹고 생명의 안전띠를 매라(고 하더라). (약) 한 봉지면 된다"라고 말했다.

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최양락은 다시금 "난 충격 받았다. 나보다 동생인데 매일 먹는 약이 있는 거 아니냐"라며 지상렬을 걱정했고, 지상렬은 "우리 나이가 되면 피해 갈 수 없는 거다"라며 덤덤하게 말했다.

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한편 지상렬은 16세 연하 쇼호스트 신보람과 공개 열애 중이다. 지상렬이 결혼에 긍정적인 의사를 내비치며 결혼설이 불거지기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com