효연, 이메일 이어 비공개 SNS까지 털렸다…"해커랑 같이 운영할까" 해탈

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 소녀시대 효연이 이메일과 개인적으로 사용하는 SNS 계정까지 반복적으로 해킹당하고 있다고 고백했다.

지난 16일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '6세대 아이돌 효리수 리더 효연 초대석'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 효연은 풀고 싶은 오해가 있느냐는 질문에 "그런 건 없다"며 "이 세상을 살아갈 때 그냥 떳떳한 게 최고라고 생각한다"고 답했다.

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이어 최근 자신을 괴롭히고 있는 해킹 피해를 털어놨다. 효연은 "제가 요즘 해킹을 많이 당하고 있다"며 "자꾸 제 이메일과 인스타그램을 해킹하는 친구가 있다"고 밝혔다.

계속되는 접속 시도에 비밀번호도 여러 차례 변경했다고. 하지만 해킹 시도는 좀처럼 멈추지 않았고, 개인적으로 사용하는 SNS 계정 중 일부는 실제로 뚫린 것으로 전해졌다.

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효연은 "몇 개는 시도가 됐더라. 성공했다. 뚫었다"고 말해 침착맨을 놀라게 했다.

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반복되는 해킹에 지친 효연은 이제 체념한 듯한 반응까지 보였다. 그는 "비밀번호를 바꾸고 또 바꾸다가 오늘은 '그 친구가 내 아이디를 지우지만 않으면 그냥 같이 운영하지 뭐'라는 생각까지 했다"고 털어놨다.

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이어 "그렇게 보고 싶다고 하는데 그냥 놔두려고 한다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

침착맨은 해커에게 "우리 이렇게 된 이상 같이 운영합시다"라는 메시지를 남겨보라고 농담했다.

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이에 효연 역시 자신이 활동으로 바쁠 때 프로필 사진이라도 대신 바꿔달라고 부탁하면 되겠다며 유쾌하게 받아쳤다.

하지만 효연은 웃음 섞인 반응 끝에 해커를 향해 분명한 경고도 남겼다.

그는 "사랑해 주는 마음이라고 해도 너무 과하면 불편하다"며 "서로 어느 정도 거리를 두는 것도 필요하다"고 말했다. 침착맨 역시 "해킹한 계정을 돌려달라"고 덧붙였다.

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팬의 관심이라고 해도 허락 없이 타인의 이메일이나 SNS 계정에 접근하는 행위는 명백한 범죄다. 효연은 농담으로 상황을 넘겼지만, 일부 계정의 해킹이 실제로 성공했다는 사실까지 알려지면서 우려를 낳고 있다.

narusi@sportschosun.com