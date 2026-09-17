아이유 MV 해석 남긴 궤도, 댓글 길이 실환가…팬들 “자세히 보기 괜히 눌렀네”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 아이유의 신곡 '이 별로부터' 뮤직비디오에 과학 크리에이터 궤도가 남긴 장문의 해석 댓글이 또 하나의 '콘텐츠'가 됐다. 진지한 과학 해설을 접한 누리꾼들은 "이해는 하나도 못했지만 좋아요를 눌러본다", "간단하다면서요"라며 유쾌한 반응을 쏟아내고 있다.

16일 0시 아이유 공식 유튜브 채널 '이지금'에는 신곡 '이 별로부터(Unknown Planet)' 뮤직비디오 본편이 공개됐다.

영상 공개 직후 댓글창에는 익숙한 이름이 등장했다. 뮤직비디오 말미 내레이션에 직접 참여한 과학 크리에이터 궤도였다.

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궤도는 "안녕하세요. 궤도입니다 :) 아이유 님 뮤직비디오에 목소리로 출연하다니 가문의 영광입니다"라고 운을 뗀 뒤 "간단한 뮤직비디오에 대한 과학적 해석을 곁들이자면"이라며 설명을 시작했다.

하지만 '간단한 해석'이라는 말과 달리 댓글은 한참 동안 이어졌다.

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궤도는 새로운 천체의 움직임을 '별이 다가오는 것'과 유사한 형태라고 가정하며 '이 별로부터'가 사랑과 이별을 우주적인 개념으로 표현한 곡이라는 해석을 내놨다.

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실제 천문학 사례도 등장했다. 궤도는 오랫동안 행방을 찾지 못했던 소행성 '330 아달베르타'를 언급하며 관측 기술의 발전으로 기존에 알려졌던 천체의 정체가 달라졌던 사례를 상세히 설명했다.

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이를 뮤직비디오에 대입한 궤도는 "큰 맥락은 아이유 님은 별이지만 지구에서는 소행성으로 오인했던 것"이라며 "아이유 님은 한 번도 소행성이었던 적이 없는 것"이라고 정리했다.

전문적인 설명이 끝없이 이어지자 정작 댓글창에서는 궤도의 '분량'에 관심이 쏠렸다.

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한 누리꾼은 "자세히 보기 괜히 눌렀네. 얼마나 긴 거야"라고 반응했고 다른 누리꾼은 "마지막에 컷 당해서 여기다 쓴 듯"이라고 받아쳐 웃음을 더했다. "간단한 해설이 아니잖아", "간단하다면서요ㅠㅠ", "그렇군요…(이해 못함)"이라는 반응도 이어졌다.

특히 "이해는 하나도 못했지만 좋아요를 눌러본다"는 댓글에는 1000개가 넘는 공감이 붙었다. 여기에 또 다른 누리꾼이 "공감돼서 너에게 눌러본다"고 답글을 남기며 웃음을 자아냈다.

뮤직비디오 공개 약 40분 만에 이 같은 장문의 해석을 완성했다는 사실에도 놀라움이 이어졌다. "영상 나온 지 40분 만에 이 글을 썼다는 게 더 신기하다", "뮤비 해석 콘텐츠로 끓여와 달라"는 반응이 나왔다.

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반면 궤도의 설명 덕분에 곡을 새롭게 바라보게 됐다는 의견도 있었다. 한 누리꾼은 처음에는 어려웠지만 '다가온 적 없는 누군가가 다가왔다고 느끼는 것'에 대한 해석을 접한 뒤 노래가 더 슬프게 느껴졌다고 호평했다.

날짜에 숨겨진 의미를 찾아낸 팬도 있었다. 뮤직비디오에 등장하는 9월 16일을 두고 숫자 '916'을 뒤집어도 같은 형태로 보인다는 점을 언급하며 아이유 특유의 숫자 장치가 아니냐는 해석을 내놨고 해당 댓글에는 수천 개의 공감이 붙었다.

궤도는 이번 뮤직비디오에서 단순한 '댓글 해설자' 이상의 역할을 맡았다. 영상 말미 직접 내레이션으로 등장해 지구로 접근하는 미확인 천체를 연구진이 소행성으로 추정했지만 별일 가능성도 있다는 설정을 설명했다.

"자고 일어났더니 달이 없어진 것과 다름없다"는 궤도의 내레이션으로 끝났던 뮤직비디오는 영상 밖 댓글창에서도 그의 과학 해설이 이어지며 또 다른 재미를 만들었다.

아이유 '이 별로부터'는 아이유가 직접 작사한 신곡이다. 사랑과 이별을 우주와 미확인 천체라는 독특한 설정에 녹여낸 가운데 궤도의 '과몰입 해설'까지 더해지며 팬들의 다양한 해석이 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com